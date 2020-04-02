499元起，小米有品上架车萝卜智能HUD智炫版：全语音交互，米家联动，微信接入

IT之家4月2日消息 车萝卜智能HUD智炫版近期已上架小米有品官网开启众筹，售价499元起，其搭载了HUD智能一体机，云电子狗，定制版高德地图，支持语音交互，米家联动，支持微信接入等。

抬头显示（Head Up Display），简称HUD，可以把当前车辆时速、导航等信息投影到光电显示装置的玻璃上，在透明反射屏外面投射出虚像。车萝卜智能HUD智炫版悬浮式虚拟仪表盘导航及行驶信息会显示在视线正前方。

IT之家获知，车萝卜智能HUD智炫版还搭载了深度定制版高德地图，开放更多语音操作，包括路况查询、巡航播报等。大数据云电子狗可以及时预警，帮助你安全驾驶，减少道路违章。采用思必驰语音识别技术，双麦克风降噪。

车萝卜智能HUD智炫版屏幕亮度达到10000nit，支持1023级自动亮度线性调节，白天黑夜都清晰。无需接触手机，即可语音接打电话。内置流量卡，超值赠送3年基础服务包，可访问导航、路况、音乐、电台、天气、闲聊、在线OTA升级等。

车萝卜智能HUD智炫版接入米家App，可以实现与米家设备智能联动，实现查看车辆位置及状态等。搭配微信小程序“UHD萝卜控”，提供远程定位、行车轨迹、限行设置、位置共享等服务。

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