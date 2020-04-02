外媒：苹果iPad Pro 2020应未配备U1超宽带芯片

虽然之前有报道称，所有的 2020 年新款 iPad Pro 机型都具有与 iPhone 11 系列相同的的 U1 超宽带芯片，但外媒收集的证据表明事实并非如此。

需要指出的是，苹果针对 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的技术规格列出了用于空间感知的超宽带芯片，但该芯片并未在新 iPad Pro 的技术规格中提及。苹果也没有在新闻稿或该设备的任何其它宣传材料中提及采用U1芯片的新款 iPad Pro。

除此之外，在运行 iPadOS 13.4 的新 iPad Pro 上，U1 芯片在 iPhone 11 型号上启用的定向 AirDrop 功能并不存在。同样，新 iPad Pro 上没有苹果在 iOS 13.3.1 中添加到 iPhone 的超宽带开关。

尽管所有这些都可能表明苹果只是在新 iPad Pro 禁用了 U1 芯片，但更多的证据表明情况并非如此。本周早些时候，iFixit 的拆解专家指出，他们还没有在新 iPad Pro 中找到 U1 芯片的物理证据。

最重要的线索是，所有 iPhone 11 型号的 FCC 备案都列出了 6GHz 范围和 7-8GHz 范围内的频率，这些频率的规则指向“子部分 F —超宽带操作”。TechInsights 去年报道称，iPhone 11 型号的 U1 芯片在 6.24GHz 和 8.23GHz 两个不同的频率上传输。相比之下，FCC 文件显示，所有 2020 iPad Pro 型号在 Wi-Fi 的最大频率范围为 5GHz。