电视开关机广告为何屡禁不止？背后利益成拦路虎

“消费者付费购买的硬件产品属于个人财产，强制性的电视开关机广告不符合商业逻辑，无异于将电梯间的广告移到了用户家中。”近日，荣耀总裁赵明在发布会上怒批大屏行业开关机广告问题并宣布荣耀智慧屏永无开关机广告引发关注。

实际上，大屏行业的开关机广告问题由来已久，并且一直是消费者不满的痛点之一。即使多个相关部门曾就此约谈众多电视厂商， 但至今仍然未有较为明显的结果。

索尼中国董事长兼总裁高桥洋也在近日表示，索尼的全系列电视机都不会有开关机广告。随着越来越多的电视厂商表态，开关机广告这一行业顽疾能否逐步好转？

开关机广告屡禁不止

近年来，随着智能电视的普及，越来越多的手机厂商也开始加入到智能电视行业之中。从最早的乐视，到后来的小米、华为、荣耀，以及即将发布电视产品的OPPO、一加和realme。

不过有些电视行业的乱象并未随着玩家的增多得到解决，反而愈演愈烈，开关机广告就是其中较为突出的问题之一。开机前强制观看广告、开机时间过长，这也引发了诸多消费者的不满。

江苏省消保委曾于2019年对LG、创维、小米、夏普、海尔、海信、长虹、乐视、索尼、三星10家智能电视品牌进行开机广告调查，发现小米、创维、夏普、海尔、海信、长虹、乐视七家电视均存在销售时未明确告知消费者存在开机广告、未提供开机广告“一键关闭”功能、开机广告不能自主关闭等问题。

而在消费者方面，96.4%的消费者反映家中智能电视存在开机广告，50.16%的消费者称开机广告无法中途关闭，90.66%的消费者认为有必要对开机广告进行整改。

江苏省消保委对这些企业进行约谈，要求整改，但目前效果仍旧不是十分明显。

法律专家认为，企业销售时未告知开机广告，侵害了消费者知情权；销售时未告知开机广告或未能提供一键关闭功能，侵害了消费者选择权；智能电视开机广告不能自主关闭，侵害了消费者的公平交易权。

背后的利益问题

赵明认为，合理的互联网广告应具备两个条件：要么用户享受了免费的服务，比如视频网站；要么用户拥有去其它平台观看选择权，而电视开关机广告以上两点都不具备。

在他看来，消费者付费购买的硬件产品属于个人财产，强制开关机广告无异于将电梯间的广告屏卖给用户。既不符合商业逻辑，也侵犯了用户知情权、选择权。

实际上，开关机广告问题屡禁不止背后，也存在着利益问题。

2015年，乐视电视高管曾表示，仅乐视电视保有量的开关机广告一项，每个月收入就超过1000万元；而2017年时乐视电视的开机广告售价甚至达到180万/ 天，这个价格甚至赶超了《新闻联播》播出前后的十秒广告。

小米高管也在近日的财报电话会议上表示，有品、金融技术、电视广告，尤其是会员付费，再加上海外营收一共占公司去年四季度互联网业务营收的43%，营收增长了112%。

根据调研机构奥维云网发布的《2019年中国OTT发展预测报告》，2018年OTT广告投放规模达到60亿元，仅上半年即完成2017年全年规模，开机和贴片均实现翻倍增长。报告预测2019年OTT广告规模将达到109亿元，甚至提前完成。其中以开机广告为代表的系统层广告收入约为26亿元。

丰厚的广告收益成为取消开关机广告最大的障碍。

相关标准规范陆续发布 能否好转？

在发布会上，赵明公布了荣耀智慧屏的五大标准：包括芯片、画质、音质、内容、交互五方面。其中也涉及到了开关机广告的问题，他称希望越来越多的厂商能够加入到无开关机广告的阵营中。

在紧随其后的索尼电视春季新品发布会上，索尼中国董事长兼总裁高桥洋也表示，开机广告的出现，让用户的使用观看过程出现了干扰，他承诺索尼的全系列电视机都不会有开关机广告。

另外值得注意的是，除了约谈之外，江苏省消保委还在今年3月与中国电子商会共同制定了智能电视开机广告技术规范（征求意见稿）。

这一规范明确，所有开机广告时长不得超过30秒，且必须可以“一键关闭”。江苏省消保委方面称将推动这一标准快速在企业推广，推广成熟后也将推动转化为地方强制性标准。

可以期待，随着相关标准的出台，以及越来越多的厂商表态，一直屡禁不止的电视开关机广告问题，或许即将迎来行业拐点。