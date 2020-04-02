天气寒冷也不怕：特斯拉成冰岛最畅销汽车品牌

4月2日消息，据国外媒体报道，今年迄今为止，电动汽车制造商特斯拉已经成为冰岛最畅销的汽车品牌。

去年9月，特斯拉正式进入冰岛市场，开始销售Model S、Model X和Model 3车型。在那之后，该公司在冰岛开设了一家经销店和一个服务中心。

今年3月，首批特斯拉汽车运抵冰岛。冰岛预计，在未来2至3个月内会有另外一大批特斯拉汽车运抵冰岛。今年第一季度，特斯拉在冰岛交付了415辆汽车，超过了丰田和大众等更成熟的品牌。

冰岛非常适合大规模采用电动汽车，原因在于：首先，冰岛发电几乎100%采用可再生能源，这使得电动汽车变得非常环保；其次，作为一个偏远的岛屿，冰岛的汽油价格很贵；最后，冰岛的人口非常集中，而且人们每日的通勤距离相对较短，因此电动汽车可以满足大多数人的出行需求。以上这几个方面的原因，使得冰岛的电动汽车销量在过去几年中得到提升。

冰岛似乎对特斯拉首款电动皮卡Cybertruck也有浓厚的兴趣。近日，特斯拉公布了预订Cybertruck的前十个国家排名，它们分别是美国（76.25%）、加拿大（10.43%）、澳大利亚（3.16%）、英国（1.39%）、挪威（1.11%）、德国（1.05%）、瑞典（0.83%）、荷兰（0.67%）、法国（0.44%）、冰岛（0.44%）。

去年，特斯拉曾透露，在发布不到一周的时间里，Cybertruck的预订量已达25万辆。之后，该公司未再更新数据。不过，根据CyberTruck热门论坛上的估算，这款皮卡的预订量在45万至50万辆之间。

假设CyberTruck的预订量为50万辆，那么冰岛（0.44%）的预订量就超过2000辆。这对于像冰岛这样的小型汽车市场来说，已经很高了。