索尼设立1亿美元新冠病毒援助基金：援助医疗学生等

索尼公司（后文简称索尼）今日宣布设立“索尼新型冠状病毒（COVID-19）全球援助基金”，金额为1亿美元，用于援助全球各地受到新冠病毒影响的人们。

索尼将通过该基金为三类人员提供援助：

在抗疫一线的医疗和急救人员

必须进行远程授课或学习的教师和儿童

受到疫情巨大冲击的娱乐行业的创意社群成员

医疗援助方面，索尼将首先从中拨出1000万美元投入到世界卫生组织（WHO）新冠病毒联合抗疫基金，该基金由联合国基金会、瑞士慈善基金会、无国界医生组织(MSF)、联合国儿童基金会(UNICEF)和联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)共同发起，旨在为一线医务人员和相关抗疫人员提供援助。索尼还将与外部合作伙伴合作，探索如何帮助预防疫情进一步扩散，并为新冠肺炎的治疗做出贡献。

在教育援助方面，由于学校的暂时关停，儿童正在失去接受教育的机会，而这些“下一代”是未来的希望，索尼将探索如何利用其技术支持教育活动，并与教育工作者合作实施援助措施。

此外，面向创意产业社群，如音乐、影视、游戏和动画领域，索尼将举旗下娱乐业务集团之力，努力探索适宜的方法去支持积极进取的创作者、艺术家和支持以上行业的职业人士。音乐会和现场活动的取消或推迟，影视制作项目的关停等都对上述人群造成了极大的影响。

索尼还宣布，其员工可以通过索尼企业/员工配比捐赠计划来为抗疫贡献自己的力量，该计划将对索尼全球约110,000名员工开放。

索尼公司总裁兼CEO吉田宪一郎表示：“索尼对于那些因新冠病毒而不幸去世的人表示哀悼，对其家人表示慰问，对所有受到此次疫情影响的人们深表同情。为了克服目前全社会面临的困难与挑战，作为一个全球化的企业，我们将竭尽所能，为一线的抗疫之战、为我们的下一代、为那些受到疫情冲击的创意社群提供援助。”

未来，索尼将与合作伙伴和利益相关方们共同努力，探索进一步拓展以上举措的途径。