华为 P40 拆解：美国零部件使用减少

华为独立之路任重道远。

据 Financial Times 报道，华为 P40 被拆解后发现使用了美国制造的组件，其射频前端模块主要来自三家美国芯片公司——高通、Skyworks 和 Qorvo。

P40 拆解报告

报道指出，此次拆解主要由一家名为“XYZone”的国内公司完成。作为对比，该公司还对 2019 年发布的华为 P30 进行了拆解。

值得说明的是，手机制造商有时会在同一批智能手机的不同批次中使用不同的组件，此次拆解的手机为最早发行的 P40 版本。

雷锋网注：图源 Ars Technica（IT之家注：上图“英国央行”实为京东方）

从拆解结果上看，华为 P40 的零件包括索尼镜头、LG 显示面板、NXP 的 NFC 芯片、三星的闪存、德赛的电池、海思芯片、恩智浦的近场通讯芯片，主要来自中国、日本、韩国等地。但仍有一小部分零件来自于美国，主要为射频前端模块。

不过，对比华为 P30 的零件构成，P40 已相对减少对美国零部件的使用，主要体现在内存、通信和射频芯片版块。

尽管零部件中仍有来自美国公司的产品，但也彰显出华为试图摆脱美国技术依赖的决心。对此，研究公司 Gavekal Dragonomics 的技术分析师 Dan Wang 表示：

在一个电话设计周期内更换许多美国组件，华为已经表现出了韧性。而继续使用 Qorvo 和 Skyworks 芯片也表明，打破对美国技术的依赖太困难了。

Dan Wang 还补充道，射频前端模块是模拟芯片的一种形式，美国在这一领域仍然占主导地位。随着美国就加强对华为的制裁，华为将受到更严格的考验。

受美国制约

事实上，自 2019 年 5 月美国将华为列入管制“实体名单”后，便开始了一系列的压制，先是禁止 Google 向华为提供 GMS 服务，而后又传出准备对华为的全球芯片供应（比如说台积电）实施限制措施的消息。这对华为来说，影响不小。

雷锋网(公众号：雷锋网)注：图源华为年报

其中最为明显的是收入变化。年报数据显示，华为 2019 年净利润达 627 亿元人民币，同比增长 5.6%；而 2018 年的同比增长数值为 25.1%。

从地域上看，欧洲中东非洲区域仅增长了 0.7%，而 2018 年的同比增长率为 24.3%；亚太地区甚至出现了 13.9% 的收入下滑。不难看出，华为的海外收入受到了打击，据华为方面透露的消息，仅消费者业务海外收入的影响程度至少在 100 亿美元左右。

为了减少对美国的依赖，华为开发了鸿蒙 OS、开放 HMS，而对于美国零部件的减少使用，也无可厚非。

摆脱不易，并非不可

不过，华为想要彻底摆脱美国的影响，未必容易。

外媒 arstechnica 指出，从 Android 操作系统到射频前端芯片以及 Arm Holdings 的芯片架构（雷锋网按，Arm 架构是海思芯片的设计基础），美国公司在多个方面占据着华为手机的战略瓶颈。

雷锋网注：图为华为轮值董事长徐直军

尽管如此，华为并非毫无信心。在年报发布会上，华为轮值董事长徐直军表示：

我想，中国政府不会让华为任人宰割，或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制的措施。为什么不能基于同样的网络安全原因，禁止美国公司的 5G 芯片及含有 5G 芯片的基站和智能手机、各种智能终端在中国使用呢？

就算在这种情况下，华为还能从韩国的三星、中国台湾 MTK、中国展讯购买芯片来生产手机，就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信在中国会有很多芯片企业成长起来，和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商目前提供的芯片来研发生产产品。

同时，徐直军也补充道，潘多拉盒子一旦打开，对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏，毁掉的可能将不止是华为一家企业——毕竟，全球产业链的任何一个玩家都很难独善其身。

总的来看，尽管依然面临着美国政府的压制，且作为全球产业链的其中一个环节，华为尚未能够彻底与美国脱钩。

但从拆机的对比结果也不难看出，华为已在硬件方面做减法，而想要完全实现国产替代，虽说不易，但并非不行。