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英伟达发布 RTX SUPER 系列移动GPU：光追游戏本价格更亲民

2020/4/2 19:29:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月2日消息 根据英伟达官方的消息，英伟达宣布联手全球顶级OEM厂商，将陆续推出100多款超薄、超轻的笔记本电脑，搭载最新的 GeForce RTX 2080 SUPER 和 GeForce RTX 2070 SUPER GPU。

据介绍，此次新品发布不但数量上创造新纪录，也提供零售价仅999美元起的 GeForce RTX 2060 笔记本，中国地区价格更为亲民。全新笔记本电脑全部基于 NVIDIA Turing 架构，集成了专用的硬件RT内核，支持实时光线追踪和AI。

全新 Max-Q技术

IT之家了解到，全新 Max-Q 技术将带来双倍能效和一系列提高性能和电池续航的重大飞跃。新增功能如下：

  • Dynamic Boost，在每一帧画面上，智能自动调节GPU和CPU之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能。Dynamic Boost可以自动运行并动态调节，在不增加系统功耗的前提下提供更高性能。

  • Low Voltage GDDR6，NVIDIA与合作伙伴一起努力，带来更高能效的低电压GDDR6显存，其高性能、低功耗的特性会令消费者受益。

  • Advanced Optimus，一项创新的显示技术，NVIDIA G-SYNC 可提供无撕裂和卡顿的身临其境般的游戏体验。同时还能通过 Advanced Optimus® 技术延长电池续航能力。Advance Optimus 技术可根据当前负载，智能判断适当的GPU用以驱动笔记本屏幕而无需重启操作系统。全新联想拯救者笔记本电脑是全球首款加入 Advanced Optimus 技术的产品。

  • Next-Generation Regulator Efficiency，下一代能效调节技术有助于优化系统设计，从而令GPU高效运行的同时提供更出色的整体性能表现。

  • DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling 2.0)，由 RTX 内建独立的Tensor Cores提供加速支持的 DLSS 2.0 是经过优化的深度学习神经网络，它能在为游戏生成精美、清晰的图像的同时提升帧率。DLSS 2.0 能在开启光线追踪的同时大幅提升帧数；还可帮助延长电池续航能力，最高可达20%。

英伟达表示，全新 GeForce RTX 游戏本和 GeForce RTX Studio 设计本将于4月15日开始在全球范围内由多个合作伙伴发售，更多型号将于5月推出。GeForce RTX 2060 笔记本电脑零售价999美元起（中国地区价格更为亲民），中国地区首批产品包括：华硕天选，雷神 911/911 Pro,  机械革命 Z3 Air-S,  机械师F117-V,  微星绝影2 GS66,  技嘉Aero 15XB，更多产品将在稍后发布。

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关键词：英伟达Super显卡

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