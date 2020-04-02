《EVE Online》国服将在4月7日正式开启付费不删档测试

IT之家4月2日消息 根据网易游戏官方的消息，由冰岛CCP开发，网易游戏代理运营的太空沙盒游戏《星战前夜：晨曦》（EVE Online国服）将在4月7日开启的付费不删档测试。
据介绍，2020年3月12日，由冰岛CCP Games开发，网易游戏代理运营的《星战前夜：晨曦》(EVE Online国服)正式获得了游戏版号，为了更快、更顺利地启动接下来的重头戏，即开启付费不删档测试，游戏运营团队经过数个日夜的紧张筹备与调试，目前已经完成了各种准备工作，并确认《星战前夜：晨曦》将在4月7日15:00正式开启付费不删档测试。
IT之家了解到，已完成账号迁移的老舰长与参与过二次删档测试的新舰长们，可以在测试开启后直接登入游戏。成功预约测试活动的新玩家们，为维护跃迁星门的稳定，将很快分批次安排进入。
游戏介绍：
EVE 世界的故事发生在远离地球这个人类最初家园的遥远星空。这个文明的摇篮到底有多远？是否还存在？始终迷雾重重。当人类经由一个自然的虫洞进入到这个崭新的世界，抬头仰望这片前所未见的星空时，他们完全不知道身处何处。经由 EVE 之门，无数人类从旧世界蜂拥至新伊甸，疯狂地探索和殖民新的星系。
但在一场无人预见的末日灾难中，EVE 之门毫无预兆地崩塌了。这场灾难史无前例，新伊甸毁于一旦。成千上万的小的殖民地散落在各处，孤零零地飘荡在宇宙之中，与旧世界的联系更是被完全切断。数千年来，幸存的人类在灭绝边缘苦苦挣扎，只有屈指可数的殖民地得以延续。
其中五个殖民地发展为了帝国，与其他小规模势力一同维系着 EVE 世界的势力平衡。这五大势力分别是艾玛帝国、盖伦特联邦、加达里经济合众国、米玛塔尔共和国以及朱庇特帝国。除此之外，宇宙中还存在着众多独立的小派系和小国家。过去好几个世纪，这五个帝国以相对和平的关系共同生活着。所有派系都清楚地知道大规模星际战争将带来严重的后果，因此一直努力维持着和平。人类在超光速旅行方面的技术突破，使得太空旅行人数不断增加，因此，帝国间脆弱的和平正在摇摇欲坠，不过至少......还能维系。