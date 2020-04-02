《EVE Online》国服将在4月7日正式开启付费不删档测试

IT之家4月2日消息 根据网易游戏官方的消息，由冰岛CCP开发，网易游戏代理运营的太空沙盒游戏《星战前夜：晨曦》（EVE Online国服）将在4月7日开启的付费不删档测试。

据介绍，2020年3月12日，由冰岛CCP Games开发，网易游戏代理运营的《星战前夜：晨曦》(EVE Online国服)正式获得了游戏版号，为了更快、更顺利地启动接下来的重头戏，即开启付费不删档测试，游戏运营团队经过数个日夜的紧张筹备与调试，目前已经完成了各种准备工作，并确认《星战前夜：晨曦》将在4月7日15:00正式开启付费不删档测试。

IT之家了解到，已完成账号迁移的老舰长与参与过二次删档测试的新舰长们，可以在测试开启后直接登入游戏。成功预约测试活动的新玩家们，为维护跃迁星门的稳定，将很快分批次安排进入。

游戏介绍：