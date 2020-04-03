“无广告QQ”终于更新了！腾讯TIM 3.0新版体验

距离TIM2.0的发布已经有三年的时间了，就当人们以为腾讯都已经放弃了这个家伙时，就来了一个大版本的更新。这不TIM3.0来了，这次版本更新给大家带来了啥？我们一起来看看吧。

支持微信登陆

要说TIM3.0带给用户最大的变化，那就是支持了微信账号登陆，不再仅限QQ账号登陆了。不过使用微信登陆后，那就是一个新建账号哦，微信好友不会自动同步到TIM中去的，你得重新添加好友。

图1 支持微信登陆

简洁新界面

TIM3的主界面也是比较简洁的，对比2.0，新版首页多了手机联系人推荐、腾讯文档助手、我的电脑。不过手机联系人推荐占用区域较大，有点碍眼，还好可以进行隐藏操作。

图2 TIM3.0主界面

图3 TIM2.0主界面

带进度条的语音消息

在TIM3中对语音消息功能进行了增强，在新版中语音消息中增加了进度条控制按钮，用户既可以进行暂停收听语音的操作，又可以直接拖动进度条指针来快速跳到指定进度进行收听。不少用户感叹这个功能终于可以让用户跳过语音消息中的一些废话了。微信啥时候才能够加上这个功能啊。

此外，支持长按语音消息进行语音转文本操作。

图4 语音消息进度条与控制按钮

文字消息也不赖

在TIM3中，长按文字消息即可对文字消息进行快速的转发与发送邮件操作，还能将置顶文字消息快速列入待办。

图5 文字消息快捷操作

拒绝消息轰炸

好友的一连串刷屏操作让你的手机“叮咚”响个不停怎么办？关了手机声音，那又怕错过重要人物的消息。在TIM3中用户可以对指定好友进行“消息免打扰”操作，再也不怕被好友的消息轰炸了。

图6 好友消息免打扰

方便联系的置顶功能

对于经常联系的好友，好友置顶功能可以帮助用户快速找到他，这不TIM3也支持好友置顶功能了。

图7 好友置顶功能

聊天消息长截图

想要截图与好友的聊天消息，那么长的聊天记录你还在一页一页的截图么？在TIM3中只需要长按某条消息就可找到“长截图”，然后就可以截取指定长度的图片啦。

图8 长截图功能

聊天记录漫游功能

TIM3支持聊天记录漫游功能，既可以将聊天记录进行云端保留，也可以进行多客户端消息同步操作。聊天记录漫游功能普通用户也能漫游一年时间哦，这可比QQ厚道多了。

图9 聊天记录漫游功能

多人视频通话功能

最为主打办公IM的TIM3，怎能不支持多方视频通话功能呢。现在TIM3可以进行多人视频通话操作了，用户可以在群中直接发起视频聊天操作，群里的成员可以加入视频聊天，并且视频通话时可以显示参与成员的头像与名称，方便管理。

图10 多人视频通话功能

TIM3.0 PC版本也有新变化

TIM的PC版也更新到了3.0，登陆同样支持QQ与微信账号登陆，不过QQ账号可以直接输入账号密码进行登陆，而微信账号依然需要扫码登陆，而且只能用微信扫码登陆，不能用TIM手机版进行扫码登陆操作。

图11 微信账号需扫码登陆

图12 TIM3.0PC版主界面

TIM3.0 PC版的更新内容跟手机版的差不多，这里就不多说了，不过在TIM3.0PC版中，可以对某条消息进行指定回复操作。为啥手机版中就没加入这个功能？

图13 回复指定消息

图14 回复指定消息效果

总结

你有在用TIM么，这个简洁版的IM工具是否和你心意呢？新版的变化虽然不大，但至少让用户知道它还在更新，喜欢TIM的用户赶紧试试看吧。