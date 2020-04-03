亚马逊停止向公众出售N95口罩：优先向医院提供物资

北京时间4月2日凌晨消息，据外媒报道，亚马逊宣布停止向公众提供N95口罩，将在新冠病毒爆发期间优先向医院、政府机构和其他团体输送必需物资。

亚马逊本周早些时候在其网站上推出了一个专用于新冠病毒相关物资的新板块，任何美国认可的医院或联邦机构和州政府机构都可以在这个板块上填写表格，以获取N95口罩、外科口罩、防护面具、手术服、外科手套和大容量消毒剂等医疗必需品。这个网站称其不接受公众订购物资的请求：“就目前而言，我们不接受个人或不合资格之组织的请求。”亚马逊还指出，该公司不会从相关订单中获利。

亚马逊发言人称，该公司不再允许卖家在其商店中出售特定的新冠病毒相关物资，是为了确保让医院和政府组织能在大流行期间获得稀缺的医疗物资库存。该发言人表示，除了N95口罩和类似的口罩以外，亚马逊还将限制公众获取新冠病毒诊断套件，并将监测其他产品类别以确定是否应该优先卖给医院和政府组织，供个人使用的小容量消毒剂和湿巾等其他物资则仍将面向公众出售。

目前，亚马逊正在从第三方卖家采购相关产品，并宣布在6月30日之前免除第三方卖家的标准手续费以鼓励其参与申请提供这些产品。通常来说，亚马逊平台上的卖家需为售出的每件商品支付手续费，具体费用依产品类别而有所不同。

亚马逊已经在其“卖家中心”（Seller Central）留言板上发布消息，呼吁卖家提供相关产品。这一申请程序将可帮助亚马逊审查卖家提交的请求，挑选出发送给医院和政府机构的物资。

在监管第三方卖家售卖新冠病毒相关产品的问题上，亚马逊一度面临挑战。上个月，亚马逊宣布禁止所有口罩、洗手液和消毒湿巾上架，目的是打击价格欺诈行为。此外，亚马逊称其已经下架了100多万种对新冠病毒做出可疑或误导性陈述的产品。