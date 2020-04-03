清华魏少军：目前没有技术能替代芯片，芯片还能成长100年

4月1日晚20点，网易科技x清华五道口联合推出的系列策划《科学大讲堂》第二期播出，清华大学微电子所所长魏少军带来主题为“芯片还将伴随我们一百年”的主题分享。

魏少军教授致力于超大规模集成电路设计方法学和可重构计算技术研究。现任清华大学教授，国家集成电路产业发展咨询委员会委员，中国半导体行业协会副理事长；中国电子学会会士，IEEE Fellow，科学企业家项目授课师资。

人类正在经历信息革命，中国搭上了“快车”

魏少军表示，历史上，人类经历了农业革命，工业革命，目前已经进入信息革命阶段，对于国家而言，抓住社会变革的机遇，可以得到飞速提升，从这个方面讲，中国的国家领导人对于社会变革阶段的判断十分准确。

据联合国统计司数据显示：1970-2001年30年间，全球GDP增加了30万亿美元，平均每年增加不到1万亿美元；2001-2019年18年间，全球GDP增加了53.2万亿美元，平均每年增加约3万亿美元。2000年之后，互联网技术、移动通信技术，尤其是二者的结合--移动互联网技术逐渐走向全球统一，促进了全球经济的高速发展，而其中起到最重要作用的就是信息技术。

1970-2018年全球GDP增长情况

1987-2005年18年间，中国GDP从1.22万亿人民币增长到18.73万亿，共增加了17.51万亿人民币，平均每年增加不到一万亿人民币；2009-2019年13年间，中国GDP从18.73万亿人民币增长到99.09万亿人民币，增加了80.4万亿人民币，平均每年增加6.2万亿人民币。

魏少军在介绍全球半导体产业与全球GDP的相关性时表示，自上世纪九十年代以来，全球GDP与集成电路产业之间呈现出一种相关性，而且进入本世纪第二个十年后，这种相关性越来越强。魏少军总结到，信息技术扮演了过去20年全球经济发展的推手，未来也将推进全球经济的快速发展。

全球半导体产业与全球GDP的相关性

“显然，中国的发展搭上了信息技术快速发展的快车，这也与我们的日常感觉是一致的，中国的信息技术发展十分迅速，中国生产了世界上绝大部分的手机、电脑、电视及家电产品。”魏少军谈到。

芯片到底有多重要？

演讲中，魏少军多次提及半导体、芯片的重要性，他用几个实例进行了具体说明。首先，就是胶卷的消失，此外，机械钟表的消失也可以说明芯片的重要性，正是电子表这种芯片驱动的产品形态“杀死”了机械表，而磁存储被半导体存储器逐步替代，也是典型的芯片作用场景之一。

“苹果是非常强大的企业。”魏少军表示，从苹果产品中密密麻麻的元器件构成不难看出，其主板上占据最多空间的就是芯片，也正是这些芯片构成了苹果产品具备智能化的、高度复杂的功能。“之前的许多产品形态都消失了，都被芯片和芯片上运行的软件所代替。”

魏少军认为，芯片产业是全球化的产业，而美国则是全球芯片产业的领头羊。中国是全球最大的芯片市场，同时，中国市场也是美国最大的半导体市场，美国的芯片产品超过50%卖到中国。为什么美国芯片行业强？魏少军表示，正是由于美国在芯片领域的高额研发投入导致其产品具备强有力的竞争力，可获得更高的毛利率，从而有更多的资金投入研发，“这是一个良性循环。”魏少军表示，而作为中国芯片企业，也应该增加研发投入。

芯片产业可再成长100年

对于芯片产业的整体发展前景，魏少军认为，“芯片行业还可以再成长100年。”他表示，芯片产业是创新驱动的产业，目前来讲，没有任何技术可以替代芯片技术，在未来二三十年，也看不到出现任何技术可以替代芯片技术，即便有新技术诞生，也要投入数十万亿美元和数十年的时间进行基础建设，之后才能投入市场。

此外，魏少军强调，芯片不再是小型化的技术，而是技术创新的高地，已经成为电子信息技术的基础与核心。新技术因芯片而生，老技术因芯片而亡，摩尔定律将长期有效。芯片技术在新一代信息技术中扮演决定性的赋能作用，安全的信息基础设施、第五代移动通信、VR/AR、自动驾驶、人工智能等都有赖芯片技术的持续创新。

最后，魏少军表示，芯片是大国间竞争的制高点，芯片技术和产业的发展必然成为国家战略，政策制定者必须抱有坚定的信念和决心、具备正确的战略判断力、实现路径的预见力和长期发展的战略定力。

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