WinSCP 5.17.3 发布：Windows 图形化 SFTP 客户端

WinSCP 是一个 Windows 环境下使用的 SSH 的开源图形化 SFTP 客户端，同时支持 SCP 协议，它的主要功能是在本地与远程计算机间安全地复制文件，并且可以直接编辑文件。

目前，WinSCP 5.17.3 已经发布。具体更新内容如下：

TLS/SSL core 已升级到 OpenSSL 1.1.1f。

WebDAV core 已升级到 neon 0.31.0。

安装程序已升级到 Inno Setup 6.0.4。

翻译更新：法语。

从 FileZilla 导入特定于站点的密钥文件。

在新窗口中/从命令行执行操作时，在“同步”清单中显示会话名称，并保持远程目录为最新窗口。

Session.ScanFingerprint现在甚至适用于 Amazon S3 协议。

错误修复：从睡眠状态恢复系统后失败。

错误修复：即使在删除本地文件时，也可以使用断开会话的选项，并且在没有实际打开会话的情况下选择该选项会导致失败。

错误修复：主 SSH 通道无法打开时失败。

修复Bug：TLS/SSL 证书的 SHA-1 指纹被 Session.ScanFingerprint 错误地显示为 MD5。

错误修复：通过临时目录拖动文件时，它被过早删除。

更新说明 | 下载地址