Eclipse Theia 1.0 正式发布：云端和桌面 IDE 框架，支持 Visual Studio Code 扩展

Eclipse 基金会于近日推出 Eclipse Theia 1.0 稳定版，并宣称其为 Visual Studio Code 的真正开源替代方案（a True Open Source Alternative to Visual Studio Code）。Theia 完全由非营利性且供应商中立的 Eclipse 基金会主导，并由多元化社区进行开发，不会因单一供应商的决定而损害多元化社区的利益。

从上图的官网介绍可以看出，Theia 整合了云端 IDE 和桌面 IDE，这是一个可扩展的平台，包括开发者、组织机构和供应商在内的任何人都能够基于 Theia 使用最新的 Web 技术开发功能完备的多语言云端和桌面 IDE。

作为云端 IDE 时，Theia 会在两个独立的进程中运行，它们分别被称为前端和后端（对应的就是本地浏览器和远程服务器），彼此之间通过 WebSockets 的 JSON-RPC 消息或 HTTP 的 REST API 进行通信。而作为桌面 IDE，前端和后端均在本地运行。

官方提到 Theia 可以作为 Visual Studio Code 的替代方案，因此其界面也和 Visual Studio Code 极为相似。更重要的是，Theia 原生支持 Visual Studio Code 扩展协议，也就是说我们可以在 Theia 上安装和重用 Visual Studio Code 扩展。

Theia 灵活的架构让它成为了一个可扩展、可调整的平台，使用者可以根据特定的用例以非常细粒度的方式对其进行深度定制，而无需为项目提交补丁或分叉项目。下图是 Arm 基于 Theia 进行定制开发的项目：

Visual Studio Code 作为一个桌面终端应用，微软为各个平台提供了可用的二进制包，但希望替代它的 Theia 却没有在官网提供下载链接。原因在于 Theia 并不是一个最终产品，这也是为什么标题把它称作「IDE 框架」。你可以根据自己的需求基于 Theia 构建和自定义一款属于你的 IDE。例如，假设你需要一个完全支持量子计算语言和对应工作流的 IDE，那就可以在 Theia 的基础上增加扩展或移除不必要的模块，进而构建出一个功能完备的 IDE。或许这就是 Theia 强调自己「真正开源」的原因。

本地体验 Theia 可以尝试这个用 Electron 打包的桌面应用 yangster-electron

在线体验 Eclipse Theia：https://gitpod.io/#https://github.com/eclipse-theia/theia