内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

红帽企业 Red Hat Enterprise Linux 7.8 发布

2020/4/3 7:53:21来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8 已发布，这是 RHEL 7 系列的最新更新，目前正处于支持周期的 "维护阶段"。

此次属于次要版本的更新，主要是继续提升稳定性和可靠性，而不是增加新功能。同样地在这个维护阶段，官方建议客户应该开始规划他们升级至 RHEL 8 的策略。红帽订阅允许用户部署适合其业务需求的版本。为了便于迁移到 Red Hat Enterprise Linux 8，红帽提供了包括现场升级在内的工具，可以精简和简化迁移过程。当 RHEL 8.2 宣布 GA 后，将有一个由 7.8 开始的升级路径。

从 7.8 开始，红帽对 RHEL 7 系列的更新将仅限于错误修复和安全修复，因此上个版本 7.7 是最后一个增加功能的版本，主要内容包括：

  • Red Hat Enterprise Linux 7.7 为构建用于在所有主要公共云上使用的云映像提供了完全的支持

  • Red Hat Container Toolkit 现在完全支持 RHEL 7.7 工作站

  • 该版本支持内核实时修补，以及其他各种主要针对云的改进

  • RHEL 7.7 还增加了 MDS/Zombieload 缓解和切换，默认情况下使用 REtpolines 作为 Spectre Variant 的两种缓解措施

详情查看 RHEL 7.8 的发布说明
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/7.8_release_notes/overview

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：红帽Linux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    