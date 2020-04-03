红帽企业 Red Hat Enterprise Linux 7.8 发布

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.8 已发布，这是 RHEL 7 系列的最新更新，目前正处于支持周期的 "维护阶段"。

此次属于次要版本的更新，主要是继续提升稳定性和可靠性，而不是增加新功能。同样地在这个维护阶段，官方建议客户应该开始规划他们升级至 RHEL 8 的策略。红帽订阅允许用户部署适合其业务需求的版本。为了便于迁移到 Red Hat Enterprise Linux 8，红帽提供了包括现场升级在内的工具，可以精简和简化迁移过程。当 RHEL 8.2 宣布 GA 后，将有一个由 7.8 开始的升级路径。

从 7.8 开始，红帽对 RHEL 7 系列的更新将仅限于错误修复和安全修复，因此上个版本 7.7 是最后一个增加功能的版本，主要内容包括：

Red Hat Enterprise Linux 7.7 为构建用于在所有主要公共云上使用的云映像提供了完全的支持

Red Hat Container Toolkit 现在完全支持 RHEL 7.7 工作站

该版本支持内核实时修补，以及其他各种主要针对云的改进

RHEL 7.7 还增加了 MDS/Zombieload 缓解和切换，默认情况下使用 REtpolines 作为 Spectre Variant 的两种缓解措施

详情查看 RHEL 7.8 的发布说明

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/7.8_release_notes/overview