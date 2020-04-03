美国股市迎来反弹：苹果微软上涨2%左右

据外媒报道，美国时间周四，美国股市收盘上涨。尽管此前美国首次申请失业救济人数大幅增加，加剧了人们对新冠病毒及其对经济影响的担忧，但美国原油价格创下历史上最大单日涨幅。

道琼斯指数收于21413.44点，上涨469点，涨幅2.24%；标准普尔500指数收于2526.90点，上涨2.28%；纳斯达克指数收于7487.31点，上涨1.72%。道指在盘中最高上涨了534点，涨幅超过2%。

在美国股市周四交易中，科技股涨跌不一，苹果股价收于244.93美元，上涨了1.67%；谷歌母公司Alphabet股价收于1120.84美元，上涨了1.38%；亚马逊收于1918.83美元，上涨了0.58%；微软收于155.26美元，上涨了2.07%；Facebook收于158.19美元，下跌了0.88%；甲骨文收于49.80美元，上涨了2.24%；IBM收于110.00美元，上涨了4.62%；奈飞（Netflix）收于370.08美元，上涨了1.65%；特斯拉收于454.47美元，下跌了5.63%（但盘后大涨16%）；优步（Uber）跌6.85%；Lyft跌4.47%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于54.35美元，上涨了4.76%；英伟达收于255.47美元，上涨了5.1%；高通收于68.02美元，上涨了3.22%；AMD收于44.49美元，上涨了1.9%；美光科技涨3.01%；德州仪器涨5.29%；博通涨6.01%；

在美国上市的中国互联网公司涨跌不一，瑞幸咖啡因营收造假大跌75.57%，受到拖累，近两年上市的跟谁学跌5.71%；蔚来跌9.81%。58同城因为私有化大涨12.98%；阿里巴巴收于188.9美元，上涨了0.71%；京东收于40.08美元，下跌了2.03%；Baidu收于99.59美元，上涨了1.96%；拼多多收于36.28美元，上涨了1.06%；哔哩哔哩收于24.42美元，上涨了1.5%；爱奇艺收于17.9美元，下跌了1.54%；微博收于32.33美元，上涨了1.03%。

美国总统特朗普对媒体表示，他与俄罗斯总统普京和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了交谈，预计两国将削减石油产量约1000万桶。受这一消息影响，美国原油价格上涨了24%，创下历史最高单日涨幅。不过，有人担心，这两个国家是否会执行如此大规模的减产。

由于原油价格影响其它金融市场，投资者一直在密切关注油价动向。油价下跌带来的损失如此之大，以至于投资者不得不出售其它资产来弥补他们在原油方面的损失。此外，今年油价下跌了约63%，严重打击了美国页岩油行业，而该行业是美国经济和就业的一大推动力。

美国时间周四，雪佛龙和埃克森美孚领涨道指，分别上涨11%和7.7%。标准普尔500指数能源板块上涨9.1%。

尽管美国劳工部报告称，3月27日当周美国有600多万人申请失业救济，创下历史纪录，但美国股市仍然实现上涨。经济学家预计，随着为对抗新冠疫情施行“封城”的措施在美国各地蔓延，预计上周美国有400万至500万人申请失业救济，最高达900万。

继前一交易日美国股市大幅下挫之后，美国股市周四出现大幅波动。美国时间周三，受特朗普言论的影响，美国主要股指均下跌超过4%。特朗普表示，美国应该为“非常非常痛苦的两周”做准备。美国白宫官员预计，美国有10万到24万人死于新冠病毒。

证券公司Instinet的执行董事弗兰克·卡佩莱里（Frank Cappelleri）指出，标准普尔500指数“很快就证明，在新的一个月和一个季度，股市会不会改变我们最近已经习以为常的波动性”。

新冠病毒疫情爆发导致全球市场在第一季度大幅下挫，在经济因此停滞多久仍存在不确定性之际，疫情继续成为市场的逆风。

今年以来，美国主要股指平均跌幅均超过20%，从而进入熊市区域。

纽约人寿投资公司（New York Life Investments）多资产投资组合策略师古德温（Lauren Goodwin）表示：“虽然我们还没有看到宣布削减股息的消息，但美国企业可能面临削减股息的前景。”

由于收入受到沉重打击，美国企业可能会优先考虑保障员工待遇，并降低借款负担，而不是支付股息。这可能给股市带来风险。市场可能消化临时（1-2季）削减股息的消息，但较长时间的削减股息可能导致负面情绪。

据美国约翰霍普金斯大学的数据，全球新冠肺炎确诊病例已经超100万例，仅美国就超过23.6万例。

美国波士顿联储主席罗森格伦（Eric Rosengren）周三表示，美国国会可能必须出台更多刺激措施，以帮助那些处于经济谱系低端的人，并提振小企业。

他说，失业率很可能“在未来几个月里急剧上升”，在新冠病毒得到控制之前，美国经济损失不会减轻。他说：“我认为，在人们重新乘坐公共交通而不会感到不适之前，我们不会有转机。”