Cloudflare 推家庭 1.1.1.1 公共 DNS，阻止恶意软件和成人内容

2018 年的 4 月 1 日愚人节，Cloudflare 宣布推出 1.1.1.1 公共 DNS 服务。如今两年过去了，其已经成为了仅次于 Google 的全球第二大公共 DNS 解析器。

在今年的愚人节当天，Cloudflare 则表示，他们收到了一些来自家庭用户的请求，这些用户希望确保他们有一定程度的安全威胁防护措施，并可以防止孩子访问成人内容。为此，该团队推出一项名为 1.1.1.1 for Families 的 DNS 服务扩展，向服务添加新的 DNS 服务器 IP 地址并进行过滤，以自动阻止某些请求。

据介绍，1.1.1.1 for Families 易于设置和安装，用户只需更改家庭设备或网络路由器设置中的两个数字即可：主 DNS 和辅助 DNS。

1.1.1.1 for Families 具有两个默认选项：一个阻止恶意软件，另一个阻止恶意软件和成人内容。用户可以根据配置的 IP 地址选择所需的设置。

仅阻止恶意软件

主 DNS：1.1.1.2

辅助 DNS：1.0.0.2

阻止恶意软件和成人内容

主 DNS：1.1.1.3

辅助 DNS：1.0.0.3

For IPv6 use：

仅阻止恶意软件

主 DNS：2606:4700:4700::1112

辅助 DNS：2606:4700:4700::1002

阻止恶意软件和成人内容

主 DNS：2606:4700:4700::1113

辅助 DNS：2606:4700:4700::1003

在接下来的几个月中， Cloudflare 还计划为 1.1.1.1 for Families 定义其他配置设置，包括用于创建某些网站的特定白名单和黑名单的选项等。