美股小幅上扬：博通涨6.01%、动视暴雪涨5.7%、英伟达涨5.1%

北京时间4月3日消息，美国政府考虑出台第四轮抗疫刺激计划的消息，拉动美股星期四上涨。截至收盘，道指涨469.93点，涨幅为2.24%，报收21413.44点；标普500指数涨56.4点，涨幅为2.28%，报收2526.90点；纳指涨126.73点，涨幅为1.72%，报收7487.31点。

美国主要科技巨头绝大多数上涨，脸书跌0.88%，亚马逊涨0.58%，苹果涨1.67%，NetFlix涨1.65%，Alphabet涨1.38%，微软涨2.07%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨2.39%，爱奇艺跌1.54%，拼多多涨1.06%，微博涨1.03%，腾讯音乐涨8.79%，阿里巴巴涨0.71%，京东跌2.03%，百度涨1.96%，趣头条涨2.92%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：58同城（涨12.98%），世纪互联（涨10.56%），迅雷（涨5.57%），新浪（涨5.32%），斗鱼（涨4.47%），团车（涨4.23%），前程无忧（涨4.04%），中通（涨3.91%），中芯国际（涨3.79%），百世（涨3.65%），华米（涨3.59%），云米（涨3.58%），云集（涨3.21%），欢聚集团（涨3.04%），新东方（涨3.03%），嘉楠科技（涨2.44%），富途控股（涨2.42%），虎牙（涨1.74%），哔哩哔哩（涨1.5%），优信（涨1.39%），易车网（涨1.36%），搜狐（涨1.34%），汽车之家（涨1.13%），携程网（涨0.95%），搜狗（涨0.6%），聚美优品（涨0.31%），正保教育（涨0.16%），1药网（涨0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：猎豹移动。

下跌的公司包括：UT斯达康（跌0.61%），畅游（跌0.66%），凤凰新媒体（跌0.84%），途牛（跌0.98%），如涵控股（跌1.47%），好未来（跌1.73%），无忧英语（跌1.96%），500彩票网（跌2.44%），乐信（跌2.57%），360金融（跌2.69%），乐居（跌2.86%），陌陌（跌2.89%），达内科技（跌2.95%），老虎证券（跌3.02%），简普科技（跌3.61%），触宝（跌3.76%），微贷网（跌3.85%），唯品会（跌4.02%），小牛电动（跌4.34%），宜人贷（跌4.37%），宝尊电商（跌4.78%），金融界（跌5.46%），品钛（跌5.88%），蘑茹街（跌5.99%），兰亭集势（跌6.25%），流利说（跌6.38%），网易有道（跌6.43%），趣店（跌7.53%），小赢科技（跌8.19%），搜房网（跌9.09%），蔚来（跌9.81%），人人公司（跌10.0%），信也科技（跌10.42%），信而富（跌13.97%），寺库（跌14.17%），瑞幸咖啡（跌75.57%）。

图：未来两年新浪营收将增长18%

过去2个月新浪股价涨幅超过10%。目前，新浪股价还仍然相对便宜。根据Simply Wall St.的估计，新浪股票的内在价值为43.45美元，远高于当前30.8美元的股价，意味着当前购买新浪股票还有机会。未来投资者可能还有机会买进新浪股票，这是因为它的β系数相当高，意味着价格波动幅度大于市场整体水平。在熊市中，新浪的跌幅可能将大于市场整体，提供新的买进机会。企业前景是投资者考虑买进股票的一个重要因素。虽然投资者认为最重要的是内在价值与股价的比值，但一种更有吸引力的投资理论认为，低价的高增长潜力股才更有投资价值。预计未来2年新浪营收将增长18%，前景相当好。如果成本能得到控制，新浪将获得更高的现金流，这会进一步提高新浪股票的价值。资本结构可能是新浪股价被低估的一个因素。

图：58同城收到私有化要约大涨近13%

58同城今天宣布董事会收到一份没有约束力的初步收购要约，收购要约签署时间为2020年4月2日。收购方为鸥翎投资（Ocean Link Partners），计划收购58同城全部流通普通股，其中包括美国存托股（ADS，每股ADS相当于两股A类普通股）所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股或B类普通股27.5美元，或每股美国存托股55美元。58同城董事会随后表示，将会尽快对此要约进行评估。受此信息影响，今天常规交易中，58同城股价上涨6.06美元，涨幅为12.98%，报收于52.76美元，市值接近79亿美元。盘中58同城股价一度摸高54.05美元。鸥翎投资与携程关系密切，参与的投融资几乎全部围绕携程的旅游业务进行。鸥翎投资成立之初，就引入携程和泛大西洋投资集团作为战略合作伙伴。58同城盘子较大，外界怀疑鸥翎投资是否有实力对58同城进行私有化。近期，58同城也非常活跃，3月24日，58同城宣布与二手车电商平台优信集团签订协议，以1.05亿美元收购优信拍业务；58同城、中国PMLS新房联卖平台58爱房宣布向重庆房产经纪企业“到家了”共同投资5亿元。

美国/国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：博通（涨6.01%），动视暴雪（涨5.7%），英伟达（涨5.1%），艺电（涨4.88%），思科（涨4.82%），英特尔（涨4.76%），IBM（涨4.62%），惠普公司（涨4.38%），Yelp（涨4.19%），恩智浦（涨4.08%），Box（涨3.81%），索尼（涨3.62%），摩托罗拉系统（涨3.42%），速汇金（涨3.39%），高通（涨3.22%），美光科技（涨3.01%），诺基亚（涨2.36%），PayPal（涨2.34%），甲骨文（涨2.24%），爱立信（涨2.06%），AMD（涨1.9%），VMware（涨1.9%），eBay（涨1.42%），iRobot（涨1.09%），Adobe（涨0.91%），戴尔科技（涨0.65%），西部数据（涨0.6%），Snap（涨0.54%），Spotify（涨0.25%），Salesforce（涨0.19%）。

下跌的公司包括：LendingClub（跌0.28%），SAP（跌0.51%），Fibit（跌0.6%），Zynga（跌1.18%），Twitter（跌1.29%），赛门铁克（跌1.55%），Pinterest（跌3.32%），黑莓（跌3.87%），Lyft（跌4.47%），GoPro（跌5.62%），特斯拉（跌5.63%），Slack（跌5.79%），Uber（跌6.85%），Groupon（跌8.52%）。

图：特斯拉汽车交付量超过预期，盘后一度大涨13.32%

特斯拉第一季度汽车交付量为88400辆，环比去年第四季度下跌21%，但超过分析师预期的78100辆。今天常规交易中，特斯拉股价下跌27.09美元，跌幅为5.63%，报收于454.47美元，盘后交易中，特斯拉股价一度上涨13.32%。Loup Ventures执行合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）说，“特斯拉业务如此之好令人震惊，我不清楚它是如何做到的，全世界都认为特斯拉汽车交付量会难看得多。”虽然特斯拉交付量超过上年同期，但考虑到新增加了一种车型Model Y和上海工厂的投产，增幅相当小。特斯拉没有披露今年新的汽车交付量计划。与所有其他汽车厂商一样，分析师预计特斯拉的困难局面不会很快结束。随着全球性衰退风险的上升，消费者购买汽车等大宗商品的意愿会降低。特斯拉没有披露上海工厂第一季度的产量，虽然该工厂因疫情延长了春节假期，政府已帮助它迅速复工复产。投资公司Robert W. Baird分析师本·卡洛（Ben Kallo）在谈到特斯拉第一季度102672辆的汽车产量时说，“考虑到中国工厂延长了春节假期，这一数字十分漂亮”。他似乎并未对特斯拉没有更新2020年交付计划感到不安，“这说明他们认为当前环境具有很大的不确定性，当前，不更新比更新更好。”

图：受到摩根士丹利分析师追捧，微软涨逾2%

据摩根士丹利分析师基思·韦斯（Keith Weiss）称，对于希望在新冠肺炎疫情期间寻找更抗跌股票的投资者来说，微软是不错的选择。韦斯对微软股票评级为“增持”，把目标股价定为180美元。韦斯星期四发表投资报告称，无论是近期还是远期，微软的形势都相当好。韦斯在报告中引用了摩根士丹利AlphaWise CIO调查的数据。他说，在协作软件、远程访问和桌面虚拟化等支持远程工作的工具方面，微软都有强劲的产品。调查结果显示，随着疫情过后向云服务转型的加速，当前和未来3年，Azure都是基础设施即服务、平台即服务的第一大品牌。韦斯还指出，受访的CIO表示，在混合云服务方面，微软是最好的选择。他们认为，由于企业向云服务转型，微软将取代亚马逊AWS，成为2020年IT预算增长的最大赢家。韦斯说，“向正常运营环境的回归、两位数的营收增长、利润率的提高等因素，将导致2019至2022财年两位数的增长和持久的资本回报”。