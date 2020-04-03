瑞幸咖啡22亿“黑天鹅”的多米诺骨牌效应

IT之家注：黑天鹅事件（"Black swan" incidents)指非常难以预测，且不寻常的事件，通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。

“我的瑞幸咖啡券是不是黄了？”一位瑞幸咖啡用户，凌晨给记者发来微信。

4月2日晚间，瑞幸咖啡首次公开承认财务造假，引发资本市场风波，股价雪崩。盘前暴跌超84%，盘后六次熔断，最终以超跌75.57%黯然收场。

记者调查发现，瑞幸咖啡这只“黑天鹅”，“22亿元”骗局尚未盖棺定论。但是，它破坏资本市场游戏规则，将面临巨额处罚和相关连带责任。

受到巨大损失的不仅是普通消费者、投资机构，也会拖累中概股陷入信誉危机。在这场无法预知的多米诺骨牌效应中，踩踏惨剧、消费挤兑、诉讼泥潭、巨额处罚，瑞幸需逐个处理。

瑞幸咖啡面临巨额罚款，陷入诉讼泥潭

公告显示，自2019年二季度起，公司的COO、董事刘剑，以及下属几名向其汇报的员工，参与进行了某些违规行为，包括伪造某些虚假交易。经内部初步调查，虚增交易涉及到2019年第二季度到第四季度的总销售额约为22亿人民币，与这些虚增交易相关的成本和费用也被大量虚增。

瑞幸方面还称，22亿，这一数字尚未被特别委员会、外部顾问或公司独立审计师独立核实。这场咖啡“泡沫”究竟有多大，目前犹未可知。

“自曝家丑”的瑞幸毫无疑问将官司缠身。如今，美国多家律师事务所发起针对瑞幸咖啡集体诉讼最后征集期限提醒。这是继浑水做空报告之后的又一声警钟，但此时的瑞幸或许已应顾不暇了。

上海创远律师事务所许峰律师告诉蓝鲸TMT记者，瑞幸咖啡或面临多项处罚。但其中部分细节存在多种可能。

“根据美国法律，提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪要判处10至25年的监禁，个人和公司的罚金最高达500万美元和2500万美元。同时审计机构也可能会涉嫌犯罪，可能要面临严格的举证责任。瑞幸公司、相关董监高、审计机构等中介机构，还可能面临巨额的集体诉讼。此外瑞幸公司本身可能还会遭到证监会的巨额罚款。”许峰表示。

此前，美国曾专门针对安然事件出台了《萨班斯法案》，对于上市公司财务造假问题难以容忍。是否意味着瑞幸的相关责任人将会面临在美牢狱之灾？许峰律师认为该可能性不大，但责任人仍可能无法再进入美国。

值得注意的是，今年3月1日中国国内新《证券法》开始实施，根据其要求：在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。这意味着，瑞幸可能也将面临国内的法律审判。

市场恐慌或引发消费者“挤兑” ，消费类题材中概股恐受波及

此番瑞幸承认财务造假之后，市场情绪很快由好奇转为恐慌。业内人士认为，由于瑞幸过去投入了大量精力向消费者安利自己的消费券，在消费端，瑞幸或许将迎来一波挤兑潮。

记者在微信小程序上看到，目前平台仍然在首页推送消费券充二赠一等活动。消费者的担心在于，一旦瑞幸出现问题，自己购买的消费券将成为一张无用的白纸。用户汪女士向记者求助，当下疫情本尚未解除，无法进行消费，而恰巧又购买多张消费券，进退两难。

“我的瑞幸咖啡券是不是黄了？”一位瑞幸咖啡爱好者，凌晨给记者发来微信。

这样的担心并非多余，更为严峻的是，这种恐慌引发的连锁反应。

2020年1月8日，瑞幸曾宣布一项新的举动：要做无人咖啡机和无人售卖机，并沿袭过去大规模铺线下的思路。对于瑞幸来说，这可能是一粒雪花（或者一次山崩）引发的另一场雪崩。

一位投资人士表示，过去有分析将星巴克与瑞幸对比，并将前者比作是国外豆浆，这是本末倒置。“对于吃的行业，好吃才是根本而不是开店速度。”

除了消费市场层面，瑞幸财务造假事件在资本市场层面的后续影响更难以预估。

“在国内互联网数据造假非常简单和常见，电商刷单就是其中一类。在会计准则上去认定就是，比如我赠优惠券返优惠券，这种东西就是掩盖它的实际利润。”

上述人士表示，瑞幸的持股人中还包括美国银行和瑞银等机构，当他们在未来选择中概股投资再去美股成交去IPO时，会非常谨慎。同时，现有的部分中概股可能也会遭到狙击和主动抛售。