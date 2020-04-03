迅雷更换管理层，小米的意见很重要

2017年，迅雷创始人邹胜龙因家庭原因卸任。原小米联合创始人及高级副总裁王川成为迅雷董事长，原腾讯云计算公司总裁陈磊成为迅雷CEO和董事。

4月2日，迅雷发布内部信称，在当天迅雷集团董事会会议上，选举李金波为新任董事长，并将接替陈磊作为迅雷集团和下属迅雷、网心及其它关联公司新任首席执行官。

据公开资料显示，李金波2004年加入迅雷，曾为迅雷技术合伙人，迅雷工程技术体系的奠基者，主持了迅雷早期产品明星产品迅雷4、迅雷5的研发工作。2010年，李金波离开迅雷进行创业。

迅雷方面表示，本次高管人员调动的原因主要是基于公司未来发展的考虑。

迅雷成立于2003年，创始人是邹胜龙。在PC时代，迅雷是装机量仅次于QQ的第二大桌面软件，2006年用户数就已经突破1亿。2013年，迅雷用户数突破4.6亿，付费用户达520万，2014年，迅雷在美国纳斯达克成功上市。迅雷市值最高曾达17亿美元，目前，在迅雷股价约为3美元，市值约2亿美元。

公开资料显示，目前小米为迅雷的最大股东，持股27.62%，金山为第二大股东，持股11.06%。邹胜龙还持有迅雷约6.8%股权。

此次迅雷董事会调整，也意味着王川卸任迅雷董事长职务。不过，王川卸任是因为工作重心回归小米。

2020年初，小米集团宣布王川担任小米集团首席战略官（CSO），协助CEO统筹集团质量委员会、集团技术委员会、集团采购委员会的工作。

陈磊曾是腾讯云的开创者，2014年，由雷军亲自邀请，加入迅雷，历任CTO、联席CEO，在2017年，接任邹胜龙担任CEO。

据知情人士透露，陈磊不再担任迅雷公司CEO职务，则是对业绩不佳负责。

3月12日，迅雷发布2019年第四季度及全年的财报，根据财报给出的数据，迅雷2019年全年的总营收为1.81亿美元，同比减少21.9%；净亏损为5340万美元，比2018年的净亏损为4080万美元进一步扩大。

其中，总收入占比高达46%的云计算和其他互联网增值服务业务出现后劲不足，导致迅雷营收萎缩、净亏损扩大。财报显示，云计算和其他互联网增值服务的收入为8410万美元，同比下降31.3%。

2015年，迅雷云计算业务推出了面向企业的云计算产品——星域CDN。该模式的“共享”机制可以极大的降低成本，星域很快在CDN这个细分市场站稳了脚跟。

2017年，直播、在线视频网站、短视频等行业爆发性增长，星域CDN也迎来了重要的市场机遇。仅仅一年多的时间，星域CDN已经成为了包括小米、爱奇艺、bilibili、陌陌、触手等数百家企业直播业务的服务商。对于仅商业化一年的迅雷云计算来说，可谓高歌猛进。

雷军也在许多场合提到迅雷作为CDN服务商在小米生态中的意义：“迅雷主要是做剩余流量和带宽优化，用来做服务器和带宽闲置资产的调度。这个基本在我们云服务的投资里面”。

随着CDN行业的快速发展，竞争也逐渐加剧，2018年5月，星域CDN升级为星域云，开始向企业提供IaaS服务。“这偏离了雷军的期待。”知情人士称，支撑小米市值的不仅是手机，还有“小米生态格局”的公司，这个版图包括金山、欢聚时代（YY）、猎豹、迅雷以及世纪互联等上市公司。

据公开资料显示，李金波离开迅雷后，先后打造了聊天软件MSN lite、亲子相册水滴宝宝等产品，前者在2012年被小米集团收购，并入米聊业务。

值得注意的是，李金波的另一个创业项目最右于2019年完成8000万美金C轮融资，小米领投。

据知情人士透露，李金波作为迅雷创业元老，与迅雷第一大股东小米有很深的渊源。由他来接替王川和陈磊，应该代表了小米的意见。

李金波干技术出身，他上任后，也一定从技术领域应用入手。上述内部信表示，“（迅雷）公司将在新任CEO李金波先生的带领下迅速稳定业务。克服面临的诸多困难和挑战，敏锐把握时代给予的机遇，带领迅雷这家曾经拥有辉煌历史的互联网领军企业再次走向应属于他的光明未来。”