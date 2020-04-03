华为徐直军：New IP 是纯技术课题

随着人类即将迈向万物互联、万网互联、虚实融合的智能化全互联世界，面对新世代、新业务、新需求，传统的IP网络早已显得力不从心，如何让IP网络在继承以往成功基因的基础上继续发展，以满足未来工业互联网的新需求，促进全产业数字化，成为业界共同思考的课题。

据外媒报道，华为曾联合中国联通、中国电信等运营商向国际电信联盟（ITU）提议采用一项新的核心网络技术新标准“New IP”重构互联网。

对此，在本周举行的华为2019年报发布会的媒体问答环节，华为轮值董事长徐直军表示：New IP仅仅是一个纯技术课题，不要一开始就把New IP政治化。

现在的IP技术始于1969年，协议定型于1978年，到现在将近50多年时间了，取得了巨大的成功。原来IP技术聚焦把全球的电脑连起来，主要聚焦在办公领域；后来延伸到移动互联网，把所有的手机都能连起来；这么多年来，传统IP技术一直无法满足快速发展的工业互联网对低时延、安全等一系列的需求。

“5G的目标也是在满足不断增长的消费者移动宽带需求基础上，进一步满足面向行业的低时延和巨大连接的物联网需求。因此，New IP也一样，除了满足移动互联网和办公需求以外，也要满足工业互联网的需求，例如低时延、安全等需求。”徐直军透露：“New IP这个名字是我取的，由于当时在做5G研究，5G叫New Radio，我觉得IP的未来跟5G的未来使命差不多，为什么不叫New IP呢？New IP对应的New Radio，也就是对应的5G。”

徐直军强调：“New IP到现在为止还是属于研究的课题，华为的IP专家们与全球的科学家和工程师们还在一起研究探讨。现在各个国家包括意大利、英国、加拿大、德国、比利时、西班牙等国家的IP专家们都在自由的参与研究和创新，期望共同解决IP网络面向未来的问题，使得New IP在满足传统IP需求的基础上，进一步来满足工业互联网的需求。”

对于外界尤其是外媒的种种猜测，徐直军再次重申：“New IP仅仅是一个纯技术课题，不要一开始就把New IP政治化，不要认为专家们有那么多不可告人的目的，大家仅仅是为了解决IP面向未来的问题，进行自由的研究探讨，没有想象的那么复杂，也没有想象的那么多政治问题，也不应该把正在研究的技术话题政治化。”