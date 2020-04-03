内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为徐直军：New IP 是纯技术课题

2020/4/3 11:17:25来源：C114中国通信网作者：李明责编：骑士评论：

随着人类即将迈向万物互联、万网互联、虚实融合的智能化全互联世界，面对新世代、新业务、新需求，传统的IP网络早已显得力不从心，如何让IP网络在继承以往成功基因的基础上继续发展，以满足未来工业互联网的新需求，促进全产业数字化，成为业界共同思考的课题。

据外媒报道，华为曾联合中国联通、中国电信等运营商向国际电信联盟（ITU）提议采用一项新的核心网络技术新标准“New IP”重构互联网。

对此，在本周举行的华为2019年报发布会的媒体问答环节，华为轮值董事长徐直军表示：New IP仅仅是一个纯技术课题，不要一开始就把New IP政治化。

现在的IP技术始于1969年，协议定型于1978年，到现在将近50多年时间了，取得了巨大的成功。原来IP技术聚焦把全球的电脑连起来，主要聚焦在办公领域；后来延伸到移动互联网，把所有的手机都能连起来；这么多年来，传统IP技术一直无法满足快速发展的工业互联网对低时延、安全等一系列的需求。

“5G的目标也是在满足不断增长的消费者移动宽带需求基础上，进一步满足面向行业的低时延和巨大连接的物联网需求。因此，New IP也一样，除了满足移动互联网和办公需求以外，也要满足工业互联网的需求，例如低时延、安全等需求。”徐直军透露：“New IP这个名字是我取的，由于当时在做5G研究，5G叫New Radio，我觉得IP的未来跟5G的未来使命差不多，为什么不叫New IP呢？New IP对应的New Radio，也就是对应的5G。”

徐直军强调：“New IP到现在为止还是属于研究的课题，华为的IP专家们与全球的科学家和工程师们还在一起研究探讨。现在各个国家包括意大利、英国、加拿大、德国、比利时、西班牙等国家的IP专家们都在自由的参与研究和创新，期望共同解决IP网络面向未来的问题，使得New IP在满足传统IP需求的基础上，进一步来满足工业互联网的需求。”

对于外界尤其是外媒的种种猜测，徐直军再次重申：“New IP仅仅是一个纯技术课题，不要一开始就把New IP政治化，不要认为专家们有那么多不可告人的目的，大家仅仅是为了解决IP面向未来的问题，进行自由的研究探讨，没有想象的那么复杂，也没有想象的那么多政治问题，也不应该把正在研究的技术话题政治化。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为IP

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    