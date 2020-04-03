云日历电脑版 1.21 发布！炫酷毛玻璃天气页面+15处改进

云日历 Windows版 1.21 极速版再次更新！

上个版本1.20开始，云日历电脑版引入了全新界面、全新图标、全面适配高分屏/触摸屏/Windows10……还加入了云日历App 扫描登录，全新日期/天气二合一卡片，日历组筛选功能，秒表工具，倒计时工具，万年历窗口双击日期创建日程……不惭愧的说是好评如潮。现在再接再厉，1.21 版本继续深化界面改造和细节改进。

这次云日历电脑版 1.21 把天气界面也做了全面的毛玻璃改造，后续版本还会继续深化其他界面的改造，同时，1.21 还根据大家在上个版本里面反馈的问题，做了15处改进和修正，具体的大家看下更新历史吧。

稍后，软媒将在IT之家发布魔方的新版本，时隔四年，光阴似箭……除了日历产品，魔方重点对主程序、雷达做了高分屏/触摸屏/Windows10等适配，以及雷达功能修复等。

云日历 PC版 v1.21 更新日志



新增：界面 - 全新透明毛玻璃样式「天气详情」页面

改进：功能 - 任务栏时间区域文字颜色根据系统浅色深色模式自动适配（用户自定义颜色的除外）

改进：功能 - 用户未登录时允许删除本地提醒

改进：功能 - 高级设置中的任务栏时间天气切换，合并到显示设置中

改进：功能 - 日历筛选页面，当只有一个日历组的时候，窗口尺寸显示过大的问题

改进：功能 - 设置 > 显示设置 > 任务栏时间区域，点击下拉菜单右侧空白处，不显示天气变量窗口的问题

改进：功能 - 天气详情页显示日期里的明天后天改为具体的周几改进：界面 - 万年历非当天时才显示‘今’（返回今天）字按钮

改进：界面 - 高分屏下休、假未显示的问题

修正：功能 - 工具倒计时窗口未打开，倒计时到时时未弹窗提醒的问题

修正：界面 - 云日历启动后，通知按钮和显示桌面按钮会偏移几个像素的问题

修正：界面 - 万年历窗口打开的窗口后会一直置前的问题

修正：界面 - 任务栏时间区域的天气图标根据白天黑夜显示

修正：界面 - 任务栏时间区域悬浮背景有一像素半透明黑线的问题

修正：界面 - 高分屏下头像显示锯齿的问题

修正：界面 - 世界时钟秒针未显示0秒状态的问题

修正：界面 - 非当前月的今天，在有日程的时候显示一条白线的问题

云日历 电脑版 v1.20 更新日志

新增：界面 - Windows 10下 U I界面默认全新的模糊效果

新增：界面 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

新增：功能 - 日期、天气二合一卡片

新增：功能 - 扫码登录

新增：功能 - 日历组筛选功能，方便控制万年历中的日程显示和提醒的各个日程

新增：工具 - 秒表功能

新增：工具 - 倒计时功能

新增：功能 - 双击日期创建日程

改进：功能 - 提醒到时的提醒弹窗，展示备注和地点信息

改进：显示 - 非重要节日显示颜色同农历颜色

改进：功能 - 调整城市限行字号和间距

改进：功能 - 桌面日历和万年历，用户自定义背景图支持模糊设置

改进：功能 - 悬浮窗卡片列表底部增加卡片编辑入口

改进：功能 - 万年历窗口改变窗口尺寸时的识别区域优化

改进：界面 - 设置页面改版，适配窗体模糊

改进：功能 - 部分用户遇到的任务栏区域会显示系统的时间悬浮信息的问题

改进：功能 - 天气变量少了小时和空气质量的解释

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，当节假日较多时显示不开的问题

改进：功能 - 点击日历弹出的窗口，单击提醒可直接编辑

修正：功能 - 触摸屏系统下，任务栏时间显示遮挡的问题

修正：功能 - 自动获取定位后，重名的地区在天气详情里显示错误的问题

修正：功能 - 缩放比例超过200%时任务栏时间区域出现裁剪的问题

修正：功能 - 天气变量展示窗口未适配高分屏的问题

修正：功能 - 升级历史窗口未适配高分屏的问题

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

一、关于云日历

云日历，把握时间。软媒旗下软件产品，IT之家、旗鱼浏览器、酷点桌面姊妹产品，现在电脑版也已包含在魔方软件之中。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS、Linux系统。

二、云日历电脑版界面截图

▲ 上图：云日历运行后会自动替换任务栏右下角系统时间区，鼠标悬浮时就会弹出上面图片里面的基础窗口（目前只有 Windows 10 系统里是全局透明处理的）

▲ 上图是在任务栏时间区单击鼠标时，展开的整体窗口。

就在刚才在 iOS 版发布文章里秀出了这张截图，图中明月大人的“小三的生日”看的让人扼腕叹息，世风日下之人心不古……

▲ 上图，顶部导航默认为日历，点击工具标签，可以看到预置的几个小工具：公农历转换、节日大全、日期计算、秒表、倒计时、桌面日历、云记事（开发中）

▲ 上图：全新的设置窗口，全新的 Windows 10 范儿有木有

▲ 上图：外观设置，可以更换云日历窗口背景图（支持外部壁纸图片），对于无法支持Aero特效的Windows 7 家庭基础版或 XP 版本，这是个很贴心的设计

三、下载信息

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版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：https://mytime.ruanmei.com/

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