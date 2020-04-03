近半个世纪的兴衰沉浮，手机早已不是当年模样

1973 年 4 月 3 日，当摩托罗拉工程师马丁·库珀用重量超过 900 克的「大哥大」成功拨出电话时或许不会想到，43 年后的今天手机竟然会变得如此小巧轻薄，并和我们每个人产生不可分割的联系。

在近半个世纪的时间里，「大哥大」变成了越来越小巧轻便的智能手机，人们也早已不再只是用它来打电话，反而是用它来完成从工作到生活几乎各种事情。那么这些年它到底经历了哪些变化？又有哪些事情从未改变？在今天这个特殊日子极客之选就带大家一起来回顾一下手机这些年的变与不变。

从「砖头」到「钱包」

体积的变化是最明显的变化，最早面向市场的「大哥大」摩托罗拉 DynaTAC 体积大小和球鞋相当，重量则有 794 克，在今天看来几乎相当于「砖头」了，一根长长的天线从远处一眼就能辨别，当年用它的人个个都算得上是「麒麟臂」。不过别看它如此笨重，当年买得起的那些人可真的是「土豪」，这款产品上市价格高达 3995 美元，相当于现在的 9831 美元，可并不是人人都消费得起。

马丁·库珀和摩托罗拉 DynaTAC，图自维基百科

如今的手机体积早已缩小到手掌大小，重量轻到一百多克，突出的天线也融入边框消失不见，形状和我们日常用的钱包差不多。手机的价格也从几百元到上万元覆盖全面，不再是少数人的稀罕物品。而伴随电子元器件的集成度越来越高，手机也开始出现折叠屏这样的新形态，或许在将来，人人手持折叠屏手机的画面就会出现。

如今的手机已经非常轻盈

按键「消失」，手机不只能打电话

还是以摩托罗拉 DynaTAC 为例，当年这款「大哥大」其实有一块显示屏用来显示电话号码，但那时候显示屏的作用仅限于此。早期大哥大要解决的问题还集中在通讯领域，信号范围、通话质量以及产品可靠性是最重要的几个方面，因此占据手机正脸大部分位置的还是扬声器、拨号界面以及听筒，人们提到「大哥大」也会知道这是用来打电话的工具。

图自 Nokia

伴随基础通讯功能的完善，手机上的显示屏终于能够在打电话外有短信功能，不过真正让手机具有娱乐属性的拐点是诺基亚在 1998 年推出的 Nokia 6110，一位名叫 Taneli Armanto 的工程师为这款手机植入了当时街机厅中的一款流行游戏，它的玩法非常简单，就是操控一条蛇不停吞吃东西变得越来越长，对，这就是我们熟悉的《贪吃蛇》，这款风靡全球的游戏伴随着诺基亚手机的全球热卖而成为诺基亚的经典元素，也让手机屏幕有了更多可能。

图自 Apple

之后的时间里，彩色屏幕的出现让手机具备了更强的多媒体功能，相机镜头的出现让手机拥有了比相机更方便的日常生活记录功能，而网页浏览器、应用商店等让大家开始将手机作为衣食住行的重要部分，乔布斯在 2007 年推出的 iPhone 改变了人们对于手机的认知，除了必要的电源键、音量控制按键外，手机终于摆脱了键盘的束缚，更新了人们对这款产品的理解，这种变化让手机彻底蜕变，不止是打电话，你日常所需的一切，现在都能做得到。

改变很多，可电池问题依然难解决

无论是形态或者功能，手机都在这些年有突飞猛进的发展，但相比之下，电池技术却依然是困扰手机以及很多电子产品的痛点。拆开一部手机，你会发现不论是二十年前、十年前或者现在，内部占据最大空间的都是电池，可见电池技术虽然一直在变化，却没有我们想象中那么快。

图自 evolutionofmobilephones

最早的「大哥大」充电 10 小时却只能打电话 35 分钟，如此低效率以及笨重的体积，让它和普通人之间有不少距离。当科学家研发的镍镉电池应用在手机上时，小型化但续航持久的手机出现了，在那个主要是用来打电话和发短信的时代，这些手机都能有不错的续航时间，而新手机买回来彻底充放电三次再正常使用成为很多人必须了解的常识。

图自 ifixit

当 iPhone 代表的智能手机开始出现，手机电池又开始不够用了，尽管采用寿命更持久的锂离子电池，但大屏幕的负担以及人们使用习惯的改变都让手机变得和最初一样不耐用起来，手机厂商既要保证手机续航持久，又要保证手机不能太重，还必须保证电池安全，这些都成为新的挑战。

图自 Apple

在尚未出现更好的电池材料能应用于手机之前，快速充电以及无线充电技术便成了应对的方式，恐怕短时间内，我们依然不能看到更有效率的电池材料出现，而这也将影响到手机外的其它电子产品。

作为消费类电子产品中影响最深远的一份子，手机的变化折射出这四十多年的时代变化，也在一定程度上告诉我们未来会是什么样，从只能打电话发短信到如今一个全能的智能终端，你会期待未来的手机有哪些功能呢？