云日历安卓版 1.20 重磅更新：全新图标/主题红/日程管理/3个小部件……

云日历 安卓秒开版 1.20 重磅更新！

全新的红色主题风格，全新的红色图标，全新的「日程管理」（“我”页面里），全新的日历筛选（首页右上角筛选按钮进入侧边栏），全新的3个微件（小部件）——月历、天气、世界时间，注意，云日历的小部件支持设置主题和透明度哈（已加入的可以删掉后新增）……

云日历 iOS 版已经有了破记录的12个小组件，现在，云日历安卓版也开始爆发，有了8个微件（安卓各体系里还有称为：桌面小部件/小组件/小工具/插件……），持续增加中。

在云日历 1.10 完成极速版之后，1.20 完成了新图标和主题界面及小组件的建构，接下来，开始第三方的日历同步和导入（Outlook等），完成这些，算是云日历第一阶段开发结束。然后，5月份会进入第二阶段的开发，再往后还有第三阶段。云日历的构架很大，现在只是非常基础的基础的基础，一切都会慢慢展开。

云日历安卓版 1.20 更新日志

新增：界面 - 全新红色图标、全新红色主题

新增：功能 - 「日程管理」（“我”页面中），支持搜索日程，列表项可左滑删除

新增：功能 - 「日历筛选」：首页右上角菜单加入支持我的日程组、系统日历、订阅日历的筛选功能

新增：微件（小部件）-「月历」

新增：微件（小部件）-「天气」



新增：微件（小部件）-「世界时间」

改进：微件（小部件）- 小部件支持设置主题和透明度

修正：功能 - 添加或修改日程时选中农历年份可能显示不正确的问题

修正：功能 - 分享微博报错的问题

修正：界面 - 退出登录时日历控件可能显示不正确的问题

云日历安卓版 1.15 更新日志

新增：微件（小部件） - 仿「系统日历图标」，显示日期（日、星期、农历）

新增：微件（小部件） - 「时间信息」显示日历时间基础信息（年月日、星期、农历）

新增：微件（小部件） - 「城市限行」

新增：微件（小部件） - 「工具箱」

新增：微件（小部件） - 「黄历运势」

新增：长按图标菜单里的快捷方式 - 「添加日程」「扫一扫」「签到」

改进：界面 - 订阅卡片适配宽屏设备和动态尺寸修改

改进：界面 - 「关于界面」添加新版本提示

修正：功能 - 登录时使用QQ授权的异常问题

修正：功能 - 添加公历按年重复日程提交数据错误问题

修正：功能 - 部分日程（待办、纪念日）不提醒的问题

修正：功能 - 点击系统渠道推送闪退的问题

修正：界面 - 高DPI下更新弹窗、更新按钮不显示的问题

修正：界面 - 高DPI下底栏不显示添加按钮的问题

云日历安卓版 1.11 更新日志

新增：功能 - 首页默认最前面的「日期基础信息卡片」完整显示公历、农历、时间信息（含秒）

改进：界面 - 适配三星、华为等品牌的异形屏显示

改进：界面 - 适配原生系统推送图标

修正：界面 - 端午节和七夕显示错误的问题

修正：功能 - 天气设置默认城市可能不生效的问题

修正：功能 - 无法显示本地通知的问题

修正：功能 - 部分农历重复日程计算不正确的问题

修正：功能 - 部分配置和未兼容的系统日程读取导致闪退的问题

云日历安卓版 1.10 更新日志

历时4个月！推翻历史，原生架构重新开发，数万行代码全面重写！

重大：性能 - 「极速秒开」，一点即开，淋漓酣畅！

重大：性能 - 原生架构取代框架模式，「大幅减少App内存占用」

重大：性能 - 安装包体积大幅减少50%+，从30.2MB降至 14.4MB



新增：功能 - App首次安装启动时，弹出「隐私协议」窗口



改进：性能 - 大幅提高日历控件滑动时的流畅性

改进：性能 - 大幅提升日程搜索速度

改进：功能 - 卡片未订阅时，用户点击设置按钮后弹窗提示是否马上订阅

改进：界面 - 首页消息中心，未读消息数量显示更加醒目（红底白字）

改进：功能 -支持IT之家账号授权登录

修复：功能 - 农历生日解析不正确的问题

其他：重新架构，代码重写……海量的代码改进和调整……

云日历安卓版后续计划

首先，原生开发以及数月的针对性优化，云日历 安卓版/iOS 版开启速度提升了几十倍，基本上大家在用的苹果机型，都可以秒开。没有对比就没有伤害，这儿还是用更新日志的形式来和大家说一下吧——



集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 —— 安卓版大量小组件即将袭来，iOS版/iPadOS版已经集成9个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，接下来，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS，接下来按照时间顺序，将陆续支持 Linux 和 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

接下来，云日历完成秒开版之后，会对界面和功能上还会进行较大的改革，目前的体验还不是太满意，包括订阅体系等，云日历构架很大，会逐步掀开它的面纱，基础打好了，我们下面就跑的会快些了。请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

一、关于云日历

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS、Linux系统。

二、云日历部分界面截图

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ 登录账户，开启多设备同步（支持IT之家账户授权登录）

三、下载信息

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

更多软媒产品：

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软媒 - 存在，创造价值。