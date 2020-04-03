微博网友集体更换头像，悼念新冠肺炎逝者致敬英雄

为表达全国各族人民对抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，国务院发布公告，决定2020年4月4日举行全国性哀悼活动。从4月3日下午起，微博网友自发更换灰色头像，以悼念逝者，致敬英雄。

随着参与人数的不断增多，@微博小秘书 于当晚更换头像，并呼吁更多网友以这种特殊的的形式进行悼念。@头条新闻、@微博客服、@微公益、@话题 等官方账号第一时间更换头像，广大政府机构、媒体、企业和网友也积极响应。截至晚上22点，超过20万个微博账号已更换灰色头像。

与此同时，#全国性哀悼活动#成为微博上最受关注的话题之一，阅读量迅速突破了7000万，网友纷纷发布微博，表达对逝世同胞的深切哀悼。有网友写道：“我们被困在家里，可是有些人却被永远困在了冬天。”

对于牺牲的烈士，网友集体致敬：“你们是伟大、无私的人民英雄，你们是国家和人民背后的脊梁，人民感谢你们的付出，我们应该好好珍惜他们给我们带来的、换来的宝贵生活。”另有网友感叹：熬过这段时间太不容易了，感谢全国的医护、警察、千千万万基层工作人员，要继续配合防控措施。

疫情发生会后，微博迅速成为民众了解疫情动态和走向的重要平台，平均每天超过2亿网友通过微博关注最新疫情、获取防治服务、参与公益捐助。爱心在微博上迅速凝聚，截至4月2日，超过202万人通过微公益平台捐款5414万元，7266万人主动传播公益信息，公益信息的阅读量超过376亿次。