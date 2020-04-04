谷歌上线新网站，以追踪社交距离相关信息

北京时间4月4日早间消息，谷歌上线名为“COVID-19 Community Mobility Reports”的新网站，利用从谷歌产品和服务用户那里收集的匿名定位数据来显示不同地点的“社交距离”（social distancing）程度。

这个网站将显示六个类别的人口数据趋势：零售和娱乐、食品杂货店和药店、公园、中转站、工作场所和住宅区。该网站追踪几周内的数据变化，并显示48到72小时之前的最新数据，上线之初将覆盖131个国家以及美国某些州的个别县。

谷歌表示，该网站在整体而非个人层面上收集数据，不会显示出现在公园或杂货店的绝对人数，而是会显示百分比数据。举例来说，该网站的第一份报告显示，在2月16日到3月29日之间，旧金山县内零售和娱乐相关聚集人数下降72%，公园下降55%，住宅区增长21%。

这种数据可能有助于公共卫生部门发现下一个潜在的新冠病毒疫情热点地区，尤其是配合其他数据的效果更好，如急诊室患者陈述的症状等。另外，这还可以帮助公共卫生官员针对特定地区进一步宣传保持6英尺（约合1.83米）社交距离的重要性，或是关闭经常会有居民违规聚集的公园。

随着各国民众开始复工复学，此类信息可能是特别重要的，有利于公共卫生官员了解哪些地区的人流量最大，并做出相应的反应。但与此同时，此举也可能会重新引发人们对谷歌如何收集用户定位信息的隐私权相关忧虑。