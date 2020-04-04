时代洪流中，这些热门软件现在竟已过时

杀软/播放器正在没落？

移动互联网时代，我们迎来了层出不穷的新鲜软件，例如手机上的短视频APP、直播APP、小程序乃至云游戏等等。新人笑的同时，势必有旧人哭。时代变了，流行的软件也在一变再变。今天，我们就来聊聊时代洪流中，那些渐渐离开历史舞台聚光灯的软件们吧。

杀毒软件

尽管杀毒软件仍是很多人的装机必备，但它的热度相比于以往，显然不可同日而语。前有金山、瑞星、江民等国产巨头血拼厮杀，360横空出世后仍有可牛、贝壳等业界新秀接踵而至。而杀毒软件的粉丝们也为到底哪款产品好，争个头破血流，杀毒软件甚至还能逼迫QQ搞出二选一这样的大新闻，影响力可见一斑。

▲ 百度退出杀毒市场，这块市场已经不再是香饽饽了

然而，这个曾经是香饽饽的领域，现在却越来越冷清。人们已经不像从前那样关注杀软，业界巨头也纷纷抽身，近日百度更是宣布退出杀毒市场，引得人们感慨万分。

▲百度指数显示，杀毒软件的热度一直在下降

杀毒软件之所以没落，背后有着错综复杂的原因，主要有如下三点。

·Windows 10开始自带杀毒软件，表现甚至比市面上大多数杀软更好；

在AVTEST的最新测试中，Windows Defender成绩已经接近满分（点此查看AVTEST最新测试）

• 移动平台成为爆点，但无论是iOS还是Android，都没有杀毒软件的太多用武之地；

• 杀软开发难度高，盈利模式单一，吃力不讨好。

简单来说，外部环境的变化，令杀软用武之地越来越少，加之开发门槛高盈利点却不明确，杀软衰败也就在情理之中了。

尽管在PC上，杀毒软件仍必不可少，但恐怕这碗饭已经轮不到太多人来吃。不过对于用户而言，杀软的衰落也意味着系统安全性的提高，这也可以看作是好事。

视频播放器

在电脑普及之初，视频播放器可谓是PC上的大红人。如何才能让电脑流畅播放DVD？除了要CPU支持MMX指令集，还需要豪杰超级解霸这样的神软件。

▲ 用过的请举手

随后，万能播放器成为了人们折腾的重点。视频格式快速迭代，从MPEG-2到RMVB，到1080p时代的AVC，乃至后来的HEVC，哪个播放器能吃下最多的格式，哪个播放器就能占领更多的电脑。暴风影音、QQ影音、射手影音、完美解码……一个个熟悉的名字，就这样跃上了舞台。

然而，这种热衷似乎如同镜花水月，蹲在地上仔细想想，你已经多久没有打开过视频播放器了？视频播放器在互联网时代，被冲击得七零八落，暴风影音深陷财务危机，射手影音淡出视野，QQ影音收敛光芒……

视频播放器从以前的香饽饽，变成现今的冷板凳，是有多方面原因的。

• 互联网彻底改变了视频内容的传播方式。从前人们播影碟、下视频，视频播放器大有用武之地，而现在大家都看在线视频了，看网剧要什劳子播放器？刷抖音播放器有啥用？浏览器和APP才是刚需；

▲ 在线视频才是现在的主流

• 视频播放器开发门槛低。各类视频播放器基本都是基于FFmpeg或者VLC，核心功能同质化严重，万能播放器潮水般涌现相互倾轧；

▲ FFmpeg是很多万能播放器的真核心

• 盈利困难。FFmpeg等属于开源组件已经非常成熟，市面上更有MPC、MPlayer等免费产品，用户凭什么要用一个满布广告的商业视频播放器呢？

▲ 本地播放器难以盈利，在主打"简单"的暴风影音最新版暴16中，弹窗广告依旧存在

简而言之，在线上内容的冲击下，视频播放器的衰败属于必然；虽然开发门槛比杀软低，但这却也造就了恶劣的竞争环境。目前市面上仍有很多优秀的视频播放器，但恐怕这块领域再也不会备受商业巨鳄们青睐了。

下载软件/网盘/刷机辉煌不再？

下载软件

每一个老司机，都有属于自己的爱车。这爱车可能名叫电骡，可能叫BT，可能叫快车迅雷……十年前的互联网，是下载软件们狂欢的互联网，人们热衷于比较哪个下载工具速度快，热衷于折腾电骡HighID，热衷于研究BT到底伤不伤硬盘……

而到了今天，大量商业化的下载软件已经关门大吉，而剩下的迅雷等少数产品，也已经锋芒不再。QQ旋风金盆洗手，而迅雷则加入了越来越多的广告，变得更像一个浏览器而非下载工具。

▲ 迅雷加入了越来越多的和下载无关的内容，这也是时代所迫

下载软件的衰败，和互联网发展的大背景是脱不开关系的。

• 版权管制收紧。大家习惯于下载盗版内容，然而随着管制收紧，盗版在网络上愈发难以找到，而下载器的一些功能如离线下载等，也受到了限制；

▲ 相信很多人都遇到过这样的情况

• 内容流转形式变更。这和视频播放器的情况是类似的，人们过去看视频往往需要先下载，而现在在线视频的流行令下载器越来越少用武之地；

• 盈利困难。目前商业化的下载软件，核心卖点是离线下载，成本高且内容监管愈发严格，要如何变现？一直是个难题。

在互联网下水管的年代，下载软件是刚需；而随着带宽暴涨，各类内容的流通并不一定需要下载软件作为中介了。下载软件的立足点正变得越来越小，也难怪除了负面新闻，下载软件们越来越掀不起波浪了。

网盘

进入到宽带时代，大家最喜闻乐见的网络产品，网盘可以排得上号。特别是在前几年，网盘容量大派送的风潮简直令人狂喜乱舞，腾讯、百度等等网盘论TB送空间，就像服务器不要钱一样，就差倒贴钱求用户注册网盘了。

▲ 数年前，网盘们动不动送几T几十T，送不起都不好意思说自己是做网盘的

网盘集数据存储、资料同步、资源分享甚至离线下载等功能于一身，时至今日，人们仍非常热衷于使用网盘。然而，和当初的一腔热枕截然相反的是，各大企业对于网盘的热情早已退却，金山、360等网盘抽身离去，而百度、115等则在网盘的使用上增添了诸多限制，某些网盘甚至收回了曾经赠送的容量。

网盘热潮退却的背后，有着以下原因。

• 版权管制收紧。这点和下载软件面临的窘境一样，网盘之前什么都可以装，什么都可以分享，现在不得不祭出8秒警告；

▲ 在内容监管大潮下，网盘下载资源所受限制越来越多，很多网盘干脆就不做了

• 盈利困难。网盘天生就有着大储存、高带宽的成本劣势，前期下血本送容量拉用户，后期可得想办法把咯出去的血吞回来。各路网盘要不关闭业务止损，要不收回容量、收窄带宽逼你交会员费，用户体验大降。

不过，尽管网盘热度大不如前，但它远未衰败，而是融入了各大产品中，转化为了云同步、云协作等形式。今后我们可能再也无缘看到网盘容量大派送的盛景，但反倒是会有更多机会使用云存储功能，这是互联网法律法规发展带来的必然。

刷机/root/越狱工具

有人的地方就有江湖，有手机的地方就有刷机。刷机、root、越狱……这些玩法曾经盛极一时。这类行为的本质，都是越过普通用户所能拥有的系统权限，去自行修改手机系统。只需要稍作折腾，就可以获得截然不同的体验。

▲ 某些玩家对这个界面，比手机系统界面还熟悉

这种"我比厂商更能耐"的操作，吸引了无数人投身其中。一时间，各类玩法纷纷涌现，但不是所有人都有能力玩弄代码，很多人看到了商机，相应的软件工具层出不穷。无论是传统的安全厂商，还是玩机论坛，都推出了相应的玩机软件，刷机市场繁荣昌盛。

▲ 你都用过哪些刷机工具、助手？

然而，与之前不同，现在还坚持折腾手机的朋友所剩无几。普通用户对各类魔改系统的操作越来越陌生，玩机越来越成为了极客们的专属限定。这种变迁的背后，是移动市场大环境起了变化。

• 手机系统愈加封闭。出于对安全等要求，手机厂商越来越倾向于不开放Bootloader，甚至在硬件层面上增加了对系统完整性的验证，这意味着修改Recovery、System等目录不再是轻而易举的事，刷机、root也就难以进行；

• 手机系统功能愈发完善。用户早期之所以乐于折腾，一大部分原因是系统原装功能无法满足需求。随着手机系统的完善，这部分需求烟消云散，原装系统就能用得乐呵呵，何必再去折腾什么；

• 刷机已经无法带来商机。MIUI造就一方手机巨头的神话已经成为了过去，在拼生态的大环境下，光做ROM很难有利可图。

当然，各类玩机工具远未到消失的程度，只是愿意将资本投入其中的厂商已经越来越少，这类工具已经成为了小众玩物。对于用户而言，"无需折腾"也"不许折腾"到底是好事还是坏事？这就留给大家讨论吧。

总结

不难看出，在互联网蓬勃发展下，产品的兴衰是有迹可循的。越来越多的业务重心，从产品转移到了渠道，服务提供商们已经不太热衷于去做单纯的工具，把控渠道被视为了更重要的生财之道。从视频播放器、下载器的没落、在线内容的崛起，从手机系统的愈发封锁严密，从网盘的渠道转移和价格高涨，从操作系统不再依赖第三方杀软把控生杀大权，都可以观察到这点。

互联网的形态仍在变化，5G时代正向我们迫近。未来又会有怎样的潮起潮落？就让我们拭目以待吧。