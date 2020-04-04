UNIX 操作系统 NetBSD 8.2 发布

NetBSD 8.2 现已发布。NetBSD 是一个免费的、安全的及高度可移植的开源 UNIX 操作系统，它适合于很多种平台，从 64 位的 AlphaServers 及桌面系统到手持及嵌入式系统。它在设计上非常整洁，并拥有先进的特性，这使得它在业界和学术界都有口皆碑。用户可通过完整的源代码来获得支持。很多应用程序都可容易地从 NetBSD Packages Collection 获得。

此版本包括 NetBSD-8 中的所有安全修补程序，以及对稳定性至关重要的其他修补程序。一些重点更新内容如下：