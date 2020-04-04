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UNIX 操作系统 NetBSD 8.2 发布

2020/4/4 8:00:53来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

NetBSD 8.2 现已发布。NetBSD 是一个免费的、安全的及高度可移植的开源 UNIX 操作系统，它适合于很多种平台，从 64 位的 AlphaServers 及桌面系统到手持及嵌入式系统。它在设计上非常整洁，并拥有先进的特性，这使得它在业界和学术界都有口皆碑。用户可通过完整的源代码来获得支持。很多应用程序都可容易地从 NetBSD Packages Collection 获得。

此版本包括 NetBSD-8 中的所有安全修补程序，以及对稳定性至关重要的其他修补程序。一些重点更新内容如下：

  • x86：修复了引导旧 CPU 时的回归问题

  • x86：Hyper-V Gen.2 VM 帧缓冲区支持

  • httpd（8）：修复了各种安全问题

  • ixg（4）：各种修复/改进

  • x86 efiboot：添加 tftp 支持，修复具有许多内存段的计算机上的问题，改进图形模式逻辑以在更多计算机上工作。

  • 各种内核内存信息泄漏修复程序

  • 将 expat 更新到 2.2.8

  • 修复 ryzen USB 问题并支持 xHCI 版本 3.10。

  • 接受 root 设备规范作为 NAME = label。

  • 向 x86 引导加载程序添加 multiboot 2 支持。

  • CVE-2019-9506 的修复：“蓝牙的密钥协商”攻击。

  • nouveau：限制受支持的设备并修复固件加载。

  • radeon：修复 TAHITI VCE 固件的加载。

  • named（8）：停止使用过时的 dnssec-lookaside。

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