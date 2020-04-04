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谷歌宣布暂时回滚 Chrome 隐私功能：确保疫情期间网站稳定

2020/4/4 8:39:30来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

Chrome 工程总监 Justin Schuh 在 Chromium Blog 发文宣布暂时回滚 SameSite Cookie 功能，以确保新冠病毒疫情期间网站的稳定性。

SameSite 是全新的 cookie 分类模型，在二月初发布的 Chrome 80 稳定版中被引入。Chrome 会将没有声明 SameSite 值的 cookie 默认设置为SameSite=Lax。只有采用SameSite=None; Secure设置的 cookie 可以从外部访问，前提是通过安全连接（即 HTTPS）访问。它将改变以往用户隐私被滥用的现象，保证仅能通过 HTTPS 连接访问跨站 cookie。

在这种策略支持下，用户可禁用第三方 cookie。但同时，禁用第三方 cookie 可能会导致某些站点崩溃。为此，谷歌表示，”我们希望确保提供基本服务的网站的稳定性，这些服务包括银行、在线食品杂货、政府服务和医疗保健，它们能够在这段时间内改善我们的日常生活。“

二月份至今，仅有少数用户启用了 SameSite Cookie 功能，谷歌原本计划在今年剩余的时间内为其余用户逐步推出该功能。Schuh 称，回滚该功能时，用户、组织或是站点应该都不会受到什么干扰。

回滚只是暂时性的，SameSite Cookie 功能还将重新开启，Schuh 表示预计会在今年夏天恢复。

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关键词：谷歌

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