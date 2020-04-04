瑞幸咖啡造假事件持续发酵，周五股价再跌近16%

北京时间4月4日消息，瑞幸咖啡自曝造假22亿事件持续发酵，周五收盘，瑞幸股价再次大跌15.94%，报5.38美元。中国证监会此前称，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。

周四瑞幸发布公告，承认虚假交易22亿，股价暴跌80%，盘中数次暂停交易。

浑水方面回应表示，瑞幸咖啡事件显示了为何市场上需要卖空者的存在。早前，当我们读到（匿名指控瑞幸造假的）报告时，我们相信报告所述是真实的，因此我们开了空仓。这也对美国市场政策制定者、监管者和投资者敲响了警钟，上市公司造假对市场构成重大风险。”

周四晚间，瑞幸审计机构安永表示，在对公司2019年年度财务报告进行审计工作的过程中，安永发现公司部分管理人员在2019年第二季度至第四季度通过虚假交易虚增了公司相关期间的收入、成本及费用。

安永就此发现向公司审计委员会作出了汇报。公司董事会因此决定成立特别委员会负责相关内部调查。目前公司的2019年度审计工作尚在进行中。基于客户保密原则，安永不会作出其他回应。

瑞幸咖啡自曝造假22亿后，殃及同系公司，同一大股东旗下的港股上市公司神州租车今日盘中一度暴跌近70%、停牌前跌幅仍达54.42%；而神州租车的第一大股东、在新三板挂牌的神州优车大跌21.75%，股价跌至9.5元，创下历史新低水平。