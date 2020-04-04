Rust 文档团队宣布解散

Rust 核心开发团队成员 Steve Klabnik 在博客宣布 Rust 文档团队已解散。

Steve 介绍到，早在2016年8月，他们成立了一个团队来负责 Rust 的文档工作。当时主要负责以下工作内容：

标准库文档

相关书籍和其他长篇文献

Cargo 文档

错误索引

此外，Rust 文档团队还会以不同的方式为 Rust 生态相关的文档编写提供帮助。首先是以顾问的身份帮助促成希望提供更好的文档的目标；其次是检查整个生态的文档，找到自己能输出贡献并可以为所有 Rust 开发者产生巨大影响的地方。说白了，Rust 文档团队不仅仅是负责整个生态的文档，而是要努力在更多的方面做出贡献，不仅仅是 Rust 项目本身。

此时所做的这些工作都十分有必要，不过因为使用 Rust 的人不多，所以文档也没有太多。但问题在于，一个团队的人给其他众多团队的人写文档，长期来看是行不通的，虽然在短期内这是一个绝对必要的好策略。

最原始的文档到现在已经演进成以下的状态：

标准库文档已基本完成，当有新的 API 加入时，libs 团队会编写最初版本的文档

书籍由 Steve 和 Carol 维护

Cargo 文档由 Cargo 团队负责

错误索引用于记录编译器错误，所以这是编译器团队的工作

除此之外，Rust 文档团队还添加了以下内容：

Rust by Example

rustc图书和 rustc指南

参考手册

The Rustonomicon

列表的内容还在继续扩充，但一直以来 Rust 文档团队的成员并没有真正发展起来，Steve 也表示尝试过几次让大家参与进来，但大多数人都不喜欢写文档。这时候，真正写文档的人只有 Steve 自己。不过 Steve 的时间有限，所以从2018年8月份开始，Rust 文档团队就再没有开过一次会议，最近也没有认真讨论过文档 RFC。

因此，Steve 觉得这篇文章并不是宣布 Rust 文档团队的结束，而是现在的情况就是如此。Steve 表示自己仍会继续文档方面的工作，以及他负责的书籍，还计划向 Rust 项目提交一些文档相关的 PR。