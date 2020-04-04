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Rust 文档团队宣布解散

2020/4/4 9:26:57来源：开源中国作者：开源中国责编：懒猫评论：

Rust 核心开发团队成员 Steve Klabnik 在博客宣布 Rust 文档团队已解散

Steve 介绍到，早在2016年8月，他们成立了一个团队来负责 Rust 的文档工作。当时主要负责以下工作内容：

  • 标准库文档

  • 相关书籍和其他长篇文献

  • Cargo 文档

  • 错误索引

此外，Rust 文档团队还会以不同的方式为 Rust 生态相关的文档编写提供帮助。首先是以顾问的身份帮助促成希望提供更好的文档的目标；其次是检查整个生态的文档，找到自己能输出贡献并可以为所有 Rust 开发者产生巨大影响的地方。说白了，Rust 文档团队不仅仅是负责整个生态的文档，而是要努力在更多的方面做出贡献，不仅仅是 Rust 项目本身。

此时所做的这些工作都十分有必要，不过因为使用 Rust 的人不多，所以文档也没有太多。但问题在于，一个团队的人给其他众多团队的人写文档，长期来看是行不通的，虽然在短期内这是一个绝对必要的好策略。

最原始的文档到现在已经演进成以下的状态：

  • 标准库文档已基本完成，当有新的 API 加入时，libs 团队会编写最初版本的文档

  • 书籍由 Steve 和 Carol 维护

  • Cargo 文档由 Cargo 团队负责

  • 错误索引用于记录编译器错误，所以这是编译器团队的工作

除此之外，Rust 文档团队还添加了以下内容：

  • Rust by Example

  • rustc图书和 rustc指南

  • 参考手册

  • The Rustonomicon

列表的内容还在继续扩充，但一直以来 Rust 文档团队的成员并没有真正发展起来，Steve 也表示尝试过几次让大家参与进来，但大多数人都不喜欢写文档。这时候，真正写文档的人只有 Steve 自己。不过 Steve 的时间有限，所以从2018年8月份开始，Rust 文档团队就再没有开过一次会议，最近也没有认真讨论过文档 RFC。

因此，Steve 觉得这篇文章并不是宣布 Rust 文档团队的结束，而是现在的情况就是如此。Steve 表示自己仍会继续文档方面的工作，以及他负责的书籍，还计划向 Rust 项目提交一些文档相关的 PR。

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关键词：Rust

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