清理库存？苹果向员工半价促销HomePod

据外媒报道，苹果目前正在为员工开展特别促销活动。以往零售价为 299 美元的 HomePod，现在苹果零售店和公司员工可以以半价购买：也就是 149.50 美元。

外媒进一步指出，这种特殊的员工折扣并非史无前例，但也并不常见。苹果有可能在传闻的产品更新之前“试图”减少 HomePod 的库存。尽管 HomePod 的音质得到了广泛赞誉，但相对于智能扬声器市场而言，其高昂的价格也它并没有太大的优势可言。

实际上，HomePod 的库存一段时间内似乎很难清理。顾客仍然有可能走进零售店并买走于 2019 年初甚至 2018 年底生产的 HomePod。

HomePod 于 2018 年 2 月上市，当时售价 349 美元。而且，在推出后大约一年，苹果将价格降低至 299 美元，进一步表明该设备并未下架。分析师估计，自该产品推出以来，苹果已经售出了大约 500-1000 万台 HomePod 产品。

后来苹果已将设备缓慢地推广到新的国家，1 月底苹果表示 HomePod 将在印度推出。三个月后，HomePod 的印度 Apple Store 页面仍显示为“稍后再查询是否有货”。（冠状病毒可能会影响产品分销，但 HomePod 并不是苹果稳定其供应链的首要任务。）

近期报道指出，苹果正在研究新的 HomePod 机型，该机型最早将于今年推出。预计苹果将通过提供更便宜的智能扬声器产品来扩大产品范围，例如 HomePod mini 或类似产品。