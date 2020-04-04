美股周五收盘走低：科技股普遍下跌，瑞幸咖啡跌16%

4月4日消息，据外媒报道，美国时间周五，美国股市收盘走低，结束了又一个动荡的一周。纽约市新冠病毒致死人数激增，而美国3月份就业报告令人沮丧，这些消息让美国股市受到打压。

道琼斯指数收于21052.53点，下跌360点，跌幅1.69%；标准普尔500指数收于2488.65点，下跌1.51%；纳斯达克指数收于7373.08点，下跌1.53%。

在美国股市周五交易中，科技股普遍下跌，苹果股价收于241.41美元，下跌了1.44%；谷歌母公司Alphabet股价收于1097.88美元，下跌了1.05%；亚马逊收于1906.59美元，下跌了0.64%；微软收于153.90美元，下跌了0.92%；Facebook收于154.18美元，下跌了2.53%；甲骨文收于49.40美元，下跌了0.8%；IBM收于106.34美元，下跌了3.33%；奈飞（Netflix）收于361.76美元，下跌了2.25%；特斯拉收于480.01美元，上涨了5.62%，此前该公司宣布一季度交车8.8万辆；优步（Uber）跌3.63%；Lyft跌2%。

美股中的芯片龙头股也普遍下跌，英特尔收于54.13美元，下跌了0.4%；英伟达收于243.91美元，下跌了4.52%；德州仪器收于99.98美元，下跌了2%；博通收于234.26美元，下跌了1.18%；高通收于65.23美元，下跌了4.1%；AMD收于42.59美元，下跌了4.27%；美光科技涨0.32%；应用材料公司跌2.22%。

在美国上市的中概股多数下跌，瑞幸咖啡在昨日大跌75.57%的基础上，今天继续大跌15.94%；跟谁学大跌15.52%，该公司曾在2月25日遭到Grizzly Research发布报告做空；阿里巴巴收于187.11美元，下跌了0.95%；京东收于39.89美元，下跌了0.47%；百度收于97.2美元，下跌了2.4%；拼多多收于36.90美元，上涨了1.71%；哔哩哔哩收于24.11美元，下跌了1.27%；爱奇艺收于17.06美元，下跌了4.69%；58同城跌3.41%。

美国纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）称，纽约州的死亡人数在一天内增加了562人，总数超过2900人，这是迄今为止死亡人数增幅最大的一次。科莫补充说，新冠确诊病例曲线“继续上升”。他指出，纽约州目前有10万多例确诊病例。

美国3月份非农就业人数较上月减少了70.1万人，这是美国2009年以来最糟糕的就业报告，同时失业率跃升至4.4%。然而，该报告仍未能全面反映新冠病毒爆发对美国经济的持续打击。美国劳工部周四公布，3月27日当周美国初请失业金人数跃增至创纪录的660万人。

纽约人寿投资公司投资组合策略师劳伦古德温(Lauren Goodwin)表示：“今天公布的非农就业数据证实，在新冠病毒的影响显现之前，美国经济表现良好，而新冠病毒的影响一直很严重。随着全国停摆对美国经济的影响进一步加大，失业人数将继续激增。”

本周，道琼斯指数累计下跌2.7%，标准普尔500指数累计下跌2.1%，纳斯达克指数累计下跌1.7%。

咨询公司Newton Advisors的管理合伙人马克·牛顿（Mark Newton）表示：“尽管存在巨大波动，但过去7个交易日美欧股市的走势一直是横向的。收益已得到巩固，但还没有显得太疲软，以致让人预计会立即出现低点考验的地步。”

至美国时间周五收盘，道琼工业指数和标准普尔500指数均较2月份各自创下的历史高点低了25%以上。