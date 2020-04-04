最新 Linux Mint 20 披露：代号“Ulyana”，放弃 32 位系统

在 2019 年底发布 Linux Mint 19.3 后，开源操作系统 Linux 的发行版之一 Linux Mint 近日在每月官方博客中宣布，即将推出基于 Ubuntu 20.4 LTS 的Linux Mint 20，这将是 2020 年的第一个新版本，该版本代号为 Ulyana，并在监控频率、比例缩放、注意颜色、Nemo文件管理器性能等方面作出了改进。

Linux 有许多发行版，比如 Ubuntu、CentOS、Linux Mint、Slackware Linux，其中 Linux Mint 是最受欢迎的系统版本之一，对初学者也非常友好。

Linux Mint 大受欢迎归因于它的上游代码库——最新的 Ubuntu 长期支持版本。它基于 Debian 和 Ubuntu 设计，于 2006 年开始发行，可在 PC 和 X86 电脑上运行。它的功能强大，支持浏览器插件、多媒体编解码器、DVD 播放、Java 和其他组件、定制桌面及各种菜单（Cinnamon、MATE、XFCE 三款桌面环境），以及一份基于 web 的软件包安装界面。

另外，Linux Mint 兼容性很高，可以与 MAC，BSD或者其他的 UNIX 系统共存，也就是说一个可以跑得动 Windows 的电脑也可以使用 Linux Mint 来代替 Windows。

Linux 发行版有一个有趣的传统传统，每个版本都有个性的名字。Ubuntu 的版本基本根据正式版发布的年月来定，Ubuntu 5.04 就是指发行于 2005 年 4 月的版本。代号使用形容词+动物名的格式，而且两个单词首字母还是相同的，所以 Ubuntu 有过诸如 Hoary Hedgehog (灰白的刺猬)、Wily Werewolf (狡猾的狼人)、Zesty Zapus(开心的跳鼠)、Bionic Beaver（仿生海狸）、Cosmic Cuttlefish (宇宙般大小的乌贼)等神奇的名字。

Linux Mint 选择性地继承了 Ubuntu 的版本命名习惯，代号按照字母顺序来取，不过版本号和发布日期无关，而代号都是女性化的名字。比如 Linux Mint 1叫作“Ada”，Mint 19.3 是“Tricia”，即将发布的 Linux Mint 20 取名为 “Ulyana”，来源俄语，意为“年轻”。

据 AI 源创评论了解，Ulyana 有六个关键特性更新：

一是监控频率调整。修改显示器频率是 Mint 社区长期的渴求。因此，Mint 20 终于实现了该功能监视器频率调整。你可以在 Cinnamon 4.6 显示设置中选择频率。

二是比例缩放。Mint 20 在 Cinnamon 4.6 桌面环境中引入了比例缩放的功能 。因此，用户可以独立地为每一个显示器配置100%（正常模式）到200% （HiDPI模式）之间的不同缩放值，而不是之前只能对所有显示器进行 100% 到 200% 之间的缩放。

三。Nemo 性能改进。从 GNOME 文件分叉出来的 Nemo 是 Cinnamon DE 的默认文件管理器，它表现得很好。但有时，加载文件现有的缩略图会影响浏览内容和目录导航的性能。

为了提高性能，Mint 20 改变了缩略图处理的方法。Nemo 在等待缩略图加载完之前，将显示目录内容的通用图标，加载完了再显示出来。

更新后，在 heavy I/O（输入输出）且 HDDS 速度缓慢的情况下，例如将视频移动到外部设备时，性能也能提高。

四是放弃 32 位，只支持 64 位。随着世界迅速向64位发展，Linux Mint 决定放弃开发 32 位系统。因此，即将推出的 Mint20 将只提供 64 位的三个版本：Cinnamon，MATE，和Xfce。

另外操作系统主题 Mint-Y 是 Linux Mint 的独特功能之一，它允许你选择或安装新的主题和图标。在 Linux Mint 20 中，团队在默认的 Mint-Y 主题外，新加入了两种颜色，粉色和水绿色（Aqua）。

另一个显著的改进是加入了新的 Warpinator 工具，该工具可以通过本地网络发送文件。目前，它几乎已经准备好使用了，Linux Mint 团队在完善最后一个数据加密的功能。

Linux Mint 发布日期目前还没确定，不过新版本 Ubuntu 20.04 在 2020 年 4 月 23 日发布，而 Linux Mint 大概率会在它之后发布，预估是 2020 年 6 月。