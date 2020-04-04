半导体市场下滑，为什么英特尔和博通能逆势上涨？

根据Omdia（以前为IHS Markit）的行业分析师的说法，英特尔和Broadcom（博通）是去年惨淡半导体市场唯二逆势上涨的公司。

2019年虽然整个半导体行业有11.7%的整体缩水，但从收入的角度来看英特尔比去年同期增加了1.3%的现金量。根据Omdia的说法，就年收入而言，英特尔超越了三星，是2019年收入最多的半导体公司。

这家分析公司认为，基于英特尔报告的707.8亿美元的收入，这占全球半导体市场的16.5%。

与之对比，排名第二的三星占12.3%，排名第三的SK Hynix占比低于10%为5.3%，两者的收入均下降，三星销售额下降29.7%，至525亿美元，SK Hynix收入下降36.9%。至于具体的数额，分析师预测为227亿美元。

与英特尔一样2019年收入增长的还有，市场中排名第五的Broadcom，年销售额增长5%至183亿美元而引人注目。

我们注意到，该排名不包括大型芯片晶圆代工厂台积电（2019年收入为357亿美元）。AMD（2019年收入为67亿美元），并没有进入全球前十名。英伟达2019年收入为95亿美元，下跌了7%，排名第九；高通公司（Qualcomm）排名第四，收入为144亿美元，降幅超过10%，为-13.3%。

Omdia通过电子邮件表示：“2019年是全球半导体市场至少是近20年来下降幅度最大的一年，前十大芯片供应商中有八家的收入都下降，而每个应用市场和全球各地区的销售额都下降了。”

为什么当其他所有人（除了Broadcom之外）都面临衰退时，英特尔仍然能蓬勃发展？分析师的观点是多元化。Omdia表示，英特尔致力于分散自己的精力，帮助它避免了由于内存芯片和其他芯片出货量暴跌而拖累业绩下滑的命运。

凭借数据中心产品组合、物联网设备、AI加速器、FPGA以及普通客户端的CPU，英特尔成功通过其五个主要产品组中的四个实现了盈利，亏损是NAND存储器。反过来，这使英特尔按年总收入再次成为了半导体市场领导者，并且与Broadcom一起在原本严峻的形势下成为了唯二的赢家。

不过，Omdia拒绝评论Broadcom成功的秘诀。

英特尔最新发布的2019年第四季度财报也支持上述结论。财报显示，英特尔表示数据中心集团销量增长了12%，售价上涨了5%，而PC销量和收入却持平。

Omdia高级半导体制造分析师Ron Ellwanger表示：“被公认为以PC为中心的微处理器供应商，英特尔现在已经是解决方案的多元化供应商，范围从逻辑芯片到软件、再到大数据分析。无论市场环境怎么样，英特尔公司都发展顺利。

“五年前，英特尔开始将其战略重新聚焦于各种关键产品和终端市场。该战略在2019年获得了回报，这使英特尔避免了对单一产品或应用市场的依赖，并使该公司降低了产品或应用市场的影响。，导致2019年市场大幅下滑。”

在谈到这一点时，我们注意到，Omdia称，就整个市场而言，人工智能加速芯片的收入下降了7%，DRAM下降了37.2%，NAND下降了24.5%，无线芯片组下降了13.3%。这是在新型冠状病毒大流行之前。

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