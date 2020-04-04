华尔街下调苹果目标价，经济衰退影响iPhone销量

北京时间4月4日下午消息，据外国媒体报道，新冠病毒在全球爆发，经济可能会出现史无前例的大衰退，华尔街分析师认为苹果股价将会进一步下跌。

周五时，摩根士丹利分析师凯蒂·胡伯蒂（Katy Huberty）在报告中重申苹果股票“增持”评级，不过他将目标价从328美元降到298美元。今年，胡伯蒂已经第三次下调苹果销售、利润预期，在最新报告中，胡伯蒂将严重衰退考虑进去。

胡伯蒂认为，一旦新冠病毒引发的衰退结束，苹果将会反弹。她在报告中指出：“苹果客户保持率处在行业领先位置，资产负债表稳固，即使衰退延长，相比竞争对手，苹果也可以在投资方面保持稳定，所以苹果最有机会恢复到之前的长期营收和利润增长轨道。”

在衰退期间，苹果客户拥有手机的时间将延长，升级时间推迟，iPhone的更换周期将会超过4年。

Cowen分析师克里斯·桑卡尔（Krish Sankar）也将苹果目标价从370美元降到335美元，保持“跑赢大盘”评级。桑卡尔在报告中指出：“新冠病毒的影响正在从供应链向需求端扩散，由于iPhone、iPad销量将会下降，我们调低中期预期。”硬件销售将会受到冲击，服务业可能会成为亮点。所谓服务业包括Apple Music、Apple TV+、iCloud、App Store及其它。

桑卡尔还说：“在未来几个季度，核心硬件需求将会进一步降低，但服务业将会保持弹性。”

Wedbush Securities分析师也将苹果目标价从335美元降到247.74美元，他们担心5G iPhone 12可能会推迟上市。尽管如此，分析师还是相信苹果今年秋天将会销售很多iPhone，对于苹果来说今年是非常重要的一年，因为9月份5G超级循环将会启动，iPhone将会迎来更新热潮。

不过新冠病毒是一大隐忧。由于供应链受到病毒影响，苹果如果在秋天推出新品，产能可能跟不上。所以苹果5G iPhone可能会推迟到假日季节上市，甚至有可能推到2021年。如果按最糟糕的情况预测，供应商可能到了6月份还无法全力生产，5G iPhone有可能要等到2020年年中才能上市。

在周五的交易中，苹果股价下跌1.44%，报收于241.41美元。2月12日苹果股价冲至327.20美元历史最高点，之后于3月23日下跌至224.37美元，随后反弹并下跌。