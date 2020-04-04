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三星即将发布今年首次财报：手机销量下降成定局

2020/4/4 20:24:58来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

据外媒 SamMobile 表示，分析师预计三星将在下周宣布其 2020 年的首个季度收益。

正如外媒之前报道的那样，三星是冠状病毒流行导致销售下降的众多智能手机制造商之一。不过尽管 Galaxy S20 的销量令人失望，但该公司的半导体业务进展还算顺利，半导体的需求和销量实际上在增长，在未来几个月内这种情况还可能会有所改变。而三星的无线解决方案，显示器和家用电器部门的收入可能会下降。

据预计该公司到 2020 年第一季度的收入将达到 449 亿美元，比去年同期增长 5.5%。然而，营业利润却下降了 0.09%，为 50 亿美元。

而据 Hana Financial Investment 估计，到 2020 年第一季度，三星将售出约 6220 万部智能手机，较去年的 7150 万部有所下降。

分析指出当前由于价格上涨和性价比更高的选择进入市场，消费者不太可能像以前那样频繁购买新的智能手机。然而最重要的是，冠状病毒流行使大多数家庭留在家中，而且没有稳定的收入。报道指出在上周早些时候，三星电子为其投资者举行了一次私人电话会议，讨论了智能手机需求下降的问题。据业内估计，这家韩国巨头的 Galaxy S20 系列的销量比其前身 S10 系列要低 40%。

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关键词：三星

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