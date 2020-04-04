2020年，人们已经在Twitch上看了“34.5万年”视频

IT之家4月4日消息 实时流媒体应用Streamlabs和游戏流分析公司Stream Hatchet的最新报告给出了有关上个季度顶级流媒体平台的有趣新数据，在过去的几个月中，Twitch，YouTube，Facebook和微软Mixer之间的竞争一直在加剧。

亚马逊的Twitch仍然遥遥领先于竞争对手，根据这份新报告，2020年第一季度，该平台上的观看时长已经超过30亿小时，约合34.5万年。该报告称：“ Twitch的观看时间，播放时间和平均同时收视率均达到了历史最高水平。”总体而言，Twitch占2020年第一季度观看时间的65%，远远领先于YouTube游戏（22%），Facebook（11%）和Mixer（2%）。

IT之家了解到，总体而言，这对于微软Mixer来说不是一个好消息。尽管该平台比YouTube和Facebook吸引了更多的视频主，包括顶级的流量明星Ninja，但用户似乎并不买账。Mixer最近修改了其在网络和移动设备上的主页，并在Xbox上引入了新的观看体验。现在来看这是否会对收视率产生影响还为时过早，但是微软仍然对Mixer充满信心，最近一次内部会议的泄露视频显示，Mixer的总经理向员工发表了“令人鼓舞”的演讲，尽管最近的裁员显然导致团队内部士气低落。