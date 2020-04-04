内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

2020年，人们已经在Twitch上看了“34.5万年”视频

2020/4/4 21:51:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月4日消息 实时流媒体应用Streamlabs和游戏流分析公司Stream Hatchet的最新报告给出了有关上个季度顶级流媒体平台的有趣新数据，在过去的几个月中，Twitch，YouTube，Facebook和微软Mixer之间的竞争一直在加剧。

亚马逊的Twitch仍然遥遥领先于竞争对手，根据这份新报告，2020年第一季度，该平台上的观看时长已经超过30亿小时，约合34.5万年。该报告称：“ Twitch的观看时间，播放时间和平均同时收视率均达到了历史最高水平。”总体而言，Twitch占2020年第一季度观看时间的65%，远远领先于YouTube游戏（22%），Facebook（11%）和Mixer（2%）。

IT之家了解到，总体而言，这对于微软Mixer来说不是一个好消息。尽管该平台比YouTube和Facebook吸引了更多的视频主，包括顶级的流量明星Ninja，但用户似乎并不买账。Mixer最近修改了其在网络和移动设备上的主页，并在Xbox上引入了新的观看体验。现在来看这是否会对收视率产生影响还为时过早，但是微软仍然对Mixer充满信心，最近一次内部会议的泄露视频显示，Mixer的总经理向员工发表了“令人鼓舞”的演讲，尽管最近的裁员显然导致团队内部士气低落。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Twitch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    