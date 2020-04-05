Lineage OS 17.1发布：基于Android 10开发

LineageOS 17.1 现已发布。该版本基于 Android 10 开发，并支持大量设备。关于新版本特殊的命名方式，官方则解释称，因为该版本主要参考了去年 12 月份推向 Pixel 设备的小幅更新，所以将其命名为 LineageOS 17.1，而不是 LineageOS 17。

New Features：

· 用户可手动选择屏幕的部分区域进行截图并编辑

· AOSP 的新 ThemePicker 应用程序进行了调整

· 支持字体更改、图标形状（包括 QuickSettings 和 Launcher）和图标样式更改（例如，更改 Wi-Fi/蓝牙图标的样式）

· 能够借助生物识别技术来隐藏受密码保护的应用程序

· 2019 年 10 月到 2020 年 3 月的安全补丁合并更新

· Wi-Fi Display 再次可用

· 添加了对屏幕指纹传感器（FOD）的支持

· 增加了对弹出式摄像机和旋转摄像机的支持

· AOSP 键盘已添加了对澳大利亚英语、立陶宛语、拉脱维亚语、荷兰语、罗马尼亚语、斯洛文尼亚语、塞尔维亚语和土耳其语拼写检查的支持

· AOSP 键盘可用的表情符号已更新至 Emoji 12.0

· WebView 已更新为 Chromium 80.0.3987.132

目前，Lineage Recovery 是 LineageOS 的事实安装解决方案。默认情况下，它将为所有官方设备构建，目的是简化发布过程。

LineageOS 是一个基于 Android 面向智能手机以及平板电脑的开放源代码操作系统，前身为 Cyanogenmod，并不自带SU，需要另外刷入，可以在 Recovery 中选中对应版本的 SU 包刷入。

