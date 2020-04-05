Linux桌面环境GNOME 3.36.1稳定版发布：修复App文件夹显示问题

GNOME 团队通过邮件列表宣布推出 GNOME 3.36.1，并表示此版本专门献给那些受到 COVID-19 影响的社区成员，“在这个困难的时刻，我们与你们同在”。

上个月发布的 GNOME 3.36 带来了许多新功能和性能改进，GNOME 3.36.1 在此基础上进行了首次的错误修复和功能更新。例如，GNOME Shell 3.36.1 修复了应用程序面板上 APP 文件夹显示的问题。在这个版本之前，即使屏幕分辨率足以容纳 4 列的图标，但 APP 文件夹有时依然只使用 3 列进行显示。此问题现已修复。

其他视觉方面的调整包括通过减少填充值（padding）来隐藏文件夹中的叠加滚动条（不是变成非透明状态），并恢复网格中文件夹图标的背景色。

其他变化：

· 改进对屏幕阅读器的支持

· 修复在 macOS 下构建 Gedit 的问题

· 修复 GCC 10 下的编译问题

· 仅在安装了扩展程序的情况下检查扩展程序更新

Mutter 修复了 GPU hot-plug 上的硬件光标支持问题，支持鼠标上的中间点击模拟，并修复了缩放问题，以及修复使用 OpenGL ES 但不使用桌面 OpenGL 进行构建的问题。