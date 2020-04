TIOBE 4月榜单出炉：Python进前三，少儿编程语言Scratch进TOP 20

TIOBE 已公布 2020 年 4 月的编程语言排行榜。这期的标题主角是 Scratch,它是 MIT Media 实验室 Lifelong 幼儿园团队的一个项目,其通过点击并拖拽的方式可视化完成编程,帮助儿童培养编程思维,学会创造性地思考、系统地推理和协同工作。



编程作为现代社会需要的一项技能受到了越来越多的关注,其中就包括儿童这一群体,这期的标题也侧面印证了少儿编程热的流行趋势。

可能有人会对 Scratch 居然比不少专业的编程语言更流行觉得不可思议,毕竟这只是一门教孩子入门编程的编程语言。对此 TIOBE CEO 表示,如果考虑到总共有超过 5000 万个项目是用 Scratch “写”出来的,而且每个月都会有 100 万个新的 Scratch 项目加入,这就很难再否认 Scratch 的流行。况且,既然计算机越来越成为生活中不可或缺的一部分,那么教孩子们学习编程的语言流行起来其实也就顺理成章。

TIOBE 4 月 TOP 20 编程语言:

可以看到,除了 Scratch,SQL、Go、Swift 和 R 语言在这个月都有着明显的上升趋势,R 语言更是进入了 TOP 10。

上个月被认为呈现“没落”迹象的 Delphi,在这次的榜单中跌出了前 20。缺少苹果扶持的 Objective-C 虽然一直在 TOP 20 内徘徊,但它显示出的却是下降趋势。

TOP 10 编程语言 TIOBE 指数走势(2002-2020)

第 21-50 名的编程语言排行

第 51-100 名如下,由于它们之间的数值差异较小,仅以文本形式列出(按字母排序):

(Visual) FoxPro, ABC, ActionScript, Alice, Arc, ATLAS, Awk, bc, Bourne shell, C shell, CL (OS/400), Clojure, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Forth, Hack, Icon, Inform, Io, J, Korn shell, Ladder Logic, LiveCode, Maple, Mercury, MQL4, NATURAL, Object Pascal, OCaml, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PL/I, PostScript, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Red, Ring, S, Smalltalk, Solidity, SPARK, Tcl, Vala/Genie, Verilog, VHDL, Whitespace

TIOBE 编程社区指数(The TIOBE Programming Community index)是编程语言流行度的指标,该榜单每月更新一次,指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎,如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube 和Baidu都用于指数计算。

值得注意的是,TIOBE 指数并不代表语言的好坏,开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新,或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。