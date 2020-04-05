原材料短缺物流受限，“新冠”疫情危及全球锂离子电池供应

据外媒报道，随着新型冠状病毒疫情蔓延，全球锂离子电池供应链中的隐藏风险暴露出来。因为在生产锂和电池制造所需其它金属方面发挥关键作用的国家纷纷出台限制措施，以控制病毒的传播。

专注于收集锂离子电池领域信息的Benchmark minerals Intelligence在最近发布的报告中写道，新型冠状病毒疫情爆发导致整个锂离子供应链的物流放缓，正在波及全球。



在锂的主要生产国澳大利亚，矿业和勘探公司协会警告会员，要密切关注洲际旅行限制。在南美洲，智利实施了全国宵禁，圣地亚哥部分地区处于隔离状态，而阿根廷则在全国范围内实施隔离。在非洲，由于南非的边境和港口关闭，以及产钴的刚果实施封城，可能会造成钴供应中断。

Benchmark表示，迄今为止，还没有出现电池原材料或正负极材料供应严重短缺的报道，这主要是由于2019年以来供应过剩。然而，中国的运输禁令和运输延误引发了人们对原材料运输和向客户交付成品能力的担忧。

上游矿业公司已开始提醒投资者，这可能会影响它们的营收和利润。主要的锂生产商Sociedad Quimica y Minera de Chile SA和Albemarle都已表示受到了疫情影响。

Albemarle今年2月对投资者说，预计今年第一季度经调整后的EBITDA将较上年同期下降20%至25%，上半年将较往年同期下降15%至20%，这在很大程度上是由于与新型冠状病毒相关的后勤限制。

在3月24日的一次投资者谈话中，Albemarle首席执行官卢克·基萨姆(Luke Kissam)说，公司正努力在3月底前完成溴的发货。他说：“问题不在于缺乏订单，也不在于生产限制，而在于我们能否发货。我们能拿到船吗?我们能拿到集装箱吗?这不是2020年全年的问题，而是第一季度的问题，因为我必须在31号之前完成所有工作，而我不确定我们能否做到。”

在4月1日发给标准普尔全球市场情报的一封电子邮件中，Albemarle的发言人表示，该公司没有关于发货情况的进一步更新。

在新型冠状病毒疫情期间，电池供应链中的企业感受到的巨大压力，而且这些压力并非仅仅局限于它们所在的行业。不过，观察人士表示，这可以帮助人们了解到，在疫情期间和之后，电动汽车、电池存储和消费科技行业可能需要如何降低与长距离运输材料相关的风险。

专注于矿业和能源的研究机构DCDB Research驻阿根廷管理合伙人埃米莉·赫什(Emily Hersh)说:“把东西从一个地方搬到另一个地方会减慢速度。我认为，在全球范围内，物流将会变得更慢。”他补充称，企业可能会开始考虑如何收紧供应链，使不同的部分在物理上更接近，“这改变了国际物流的游戏规则”。

安永(EY)美国金属和矿业主管鲍勃·斯托(Bob Stall)表示，在疫情期间，电池供应链中的矿业公司将难以及时发货，有些公司"可能"会在供应合同中以爆发新型冠状病毒为由，宣布遭遇“不可抗力”。斯托尔表示，鉴于当前的运输中断，这场疫情可能改变企业数十年来对全球化供应链风险的看法。因此，汽车制造商将电池生产和电动汽车装配本地化的趋势可能会加速。

斯托还称：“新型冠状病毒疫情的恢复期是6个月、12个月还是18个月?我认为这将取决于你所处的位置。但问题是，我们现在是全球经济。过去20年的供应链流向成本最低的商家，我认为这些动态将会改变。”