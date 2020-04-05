比尔·盖茨：我们将投资数十亿美元建厂，研制7种新冠疫苗

北京时间4月5日下午消息，据国外媒体报道，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）近日在接受采访时证实，比尔及梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）将投资数十亿美元建立新工厂，对7种不同的新型冠状病毒候选疫苗进行研发。

虽然这项努力可能会花掉数十亿美元资金，甚至最终也没有找到可行疫苗，但盖茨认为，这是需要人们尽快完成的事情，不能再浪费时间了。

盖茨在接受采访时，他的基金会能比各国政府更快地调动资源。他说：“因为我们的基金会在应对传染病方面拥有深厚的专业知识，我们曾考虑过疫情爆发的可能，也资助过一些前瞻性的工作，如疫苗开发，我们的早期资金可以加速这些事情取得进展。”

盖茨基金会研究了现有的可用疫苗，并选择其中7种为其建造工厂，进行进一步的研究。盖茨说：“尽管最终我们最多只能选择其中的2种疫苗，但我们会为所有研究这7种疫苗的工厂提供资金，这样我们就不会浪费时间了。”

盖茨还解释说，他的基金会拥有一个政府没有的优势：可以快速行动，同时测试和确保多种潜在疫苗的生产能力，以尽快将至少一种疫苗推向市场。

盖茨说：“我们将为此花费数十亿美元，但最终也可能无功而返，因为还有其他更好的。虽然如此，这么做也是值得的。盖茨基金会可以让它自给自足，并让它运转起来，节省几个月的时间，因为每个月都很重要。”

事实上，盖茨本周早些时候曾在《华盛顿邮报》上发表文章，解释了世界各国应如何弥补失去的时间。其中，疫苗的研发和制造就是他关注的优先事项之一。

盖茨当时称：“为了结束这次疫情，我们需要一种安全有效的疫苗。如果我们每件事都做对了，我们可以在不到18个月的时间里研制出一种疫苗，这应该是有史以来研发疫苗最快的一次。但研发疫苗只完成了一半的任务。为了保护世界人民，我们还需要生产出数十亿剂疫苗。”

盖茨还称：“我们现在可以从建造生产这些疫苗的设施（工厂）开始，因为许多最好的疫苗都是使用独特设备生产的，我们将不得不为每种疫苗专门建造设施，即使我们知道有些疫苗根本不会被采用。”