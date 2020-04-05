瑞幸咖啡承认财务造假“十二时辰”：该来的还是要来

近日，瑞幸咖啡可以说占满了各大头条。微博实时热搜榜Top1，门店排长龙，外卖小哥跑断腿，瑞幸咖啡App和小程序双双宕机... ...

这次瑞幸咖啡的爆火，不是因为折扣，也不是因为当红明星的代言，而是因为瑞幸咖啡突然发布公告称，公司COO实施22亿元的财务造假。

美东时间4月2日，瑞幸咖啡开盘暴跌81.6%，盘中熔断6次并暂停交易。当日，瑞幸咖啡收盘价暴跌75.57%至6.4美元。一夜之间，瑞幸咖啡的市值蒸发近50亿美元。

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2个月前，瑞幸咖啡曾经被浑水公司做空。据燃财经报道，瑞幸咖啡的“自爆”，其实是遭遇做空后的连锁反应。按照美国证监会的要求，瑞幸咖啡要成立特别委员会进行自查，对于瑞幸咖啡来说，这次对外发布公告也是被迫的。

此次自曝财务造假，瑞幸咖啡将面临集体诉讼、巨额处罚以及退市的风险，对于瑞幸咖啡来说是无可回避的暴击。

瑞幸咖啡曾经风光无限

自2017年成立以来，大家讨论最多的就是瑞幸咖啡能否替代星巴克。

瑞幸咖啡的注册地在开曼群岛，2017年10月启动运营，2019年5月17日瑞幸咖啡在纳斯达克上市，创中国创业公司最快上市记录。

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截至2020年1月8日，瑞幸咖啡在全国共有4507家门店，这个数字已经超越了星巴克。在北京、上海CBD区域甚至达到了500米范围内100%覆盖，打开瑞幸咖啡App很容易就可以在附近搜到瑞幸咖啡的门店。瑞幸咖啡“闪电”般的扩张速度，倒逼星巴克也推出了外卖服务。

对于普通消费者来说，瑞幸咖啡更吸引大家的是1.8、2.8、3.8、4.8等折扣。此事曝光后，消费者担心已经购买或者赠送的咖啡券将无法使用，因此集中进行消费。

自曝财务造假的连锁反应开始发酵

4月3日上午，受瑞幸咖啡财务造假事件的影响，神州租车股票交易在中国香港暂停交易，早盘一度暴跌72%后停牌，收盘跌幅为54.42%至每股1.96港元。

此前，中金公司曾在股价评级上力挺瑞幸咖啡，而中金高管丁玮同时是神州租车独董，瑞幸咖啡的创始人兼执行长钱治亚，曾任神州优车董事、COO 、神州租车有限公司执行副总裁。

此外，前中金国际投资银行部执行总经理陈良芸，曾负责神州租车在美国、香港上市业务，和神州专车的境外私募业务。陈良芸也全程参与了神州优车，在新三板的上市过程。

如此关系不禁让人浮想联翩，瑞幸咖啡的成立是否本就是一场彻头彻尾的资本游戏？

随着神州系股价暴跌不断，瑞幸咖啡董事长兼神州租车董事局主席陆正耀个人身家也大幅缩水。

Wind数据显示，陆正耀目前持股瑞幸咖啡23.94%，而此次瑞幸咖啡暴跌，陆正耀个人身家也缩水了11.85亿美元。

据此前的招募说明书显示，瑞幸咖啡本次IPO的的中介团队主要有：

瑞信、摩根士丹利、中金国际、海通国际为其联合承销商；安永为其审计师；金杜、竞天公诚分别为其公司中国律师、券商中国律师；达维、佳利分别为其公司美国律师、券商美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

这个IPO团队集结了国内外知名公司，阵容可以说非常豪华。然而，中介机构是否参与瑞幸咖啡财务造假也受到猜忌。

如今，美国多家律师事务所发布声明，提醒投资者，有关瑞幸咖啡的集体诉讼即将到最后提交期间，而美国方面的集体诉讼已经启动，目前有多家美国律师事务所就证券欺诈行为对瑞幸咖啡及高管层发起集体诉讼。

业内人士分析称，瑞幸咖啡可能需要赔偿中小投资者的全部损失，并缴纳天价罚款。

据钛媒体报道，宾夕法尼亚州的Barbuto&Johansson（以下简称“ BARJO”）和律师事务所的律师（尼尔·罗斯坦）发布公告：

2019年5月17日起，代表Luckin Coffee Inc.（NASDAQ：LK）的证券购买者提起了集体诉讼，该诉讼旨在根据美国联邦证券法为Luckin投资者追讨损害赔偿。购买Luckin Coffee股份的任何人（诉讼中指定的被告人除外）都可以立即联系BARJO律师讨论此案。

美国证监会向来对财务造假采取重拳处罚

此前的安然事件，上市公司、涉案人员和中介机构被处以造假金额20倍的巨额罚款，直接导致了为其做审计的全球五大会计事务所之一的安达信破产。

同时，三大投行花旗银行、摩根大通、美洲银行因涉嫌财务欺诈被判有罪，向安然公司的破产受害者分别支付了20亿、22亿和6900万美元的赔偿罚款。

据投资界报道，截至本周四美股收盘前，中概股里，瑞幸咖啡以75.57%的跌幅绝对领跌，寺库、信而富、尚德机构、蛋壳公寓、人人、蔚来、和信贷、房天下、趣店、网易有道、房多多等超50家中概股跌幅明显。

瑞幸咖啡财务造假的影响非常恶劣

瑞幸咖啡财务造假事件，也揭示了瑞幸咖啡公司实际上非常糟糕的经营情况。叫板星巴克也好，请了受年轻人喜爱的明星代言也好，数据真实性才是企业发展的必要条件。

对于纳斯达克交易所而言，如果公司股价在连续30天内低于1美元，交易所就会向公司发出强制退市的风险警告，如果在收到警告后的180天内该公司的股价仍然低于交易所的最低要求，那么纳斯达克交易所就会令该公司强制退市。

以瑞幸咖啡目前的情况来看，需要满足纳斯达克交易所的上市要求，才能不被强制退市。

业内人士分析，瑞幸咖啡的财务造假行为，影响了整个中概股企业和正准备赴美上市的初创公司。对于已经在纳斯达克上市的中国企业可能面临市值重估、股票认购低迷、股价下跌等风险。

而对于准备上市的中国企业来说，很有可能受到瑞幸咖啡的波及而被拒之门外。

并且，瑞幸咖啡此次行为会让整个中国企业的品牌信誉受到质疑，甚至可以说是对中国企业对外形象的降维打击。部分业内人士表示，瑞幸咖啡财务造假事件甚至或将引发新一轮针对中概股的信任危机。

那么，对于踏实本分做生意的优秀中国企业来说，受到瑞幸咖啡财务造假事件而饱受争议和严苛的审计，是不是非常不公平？给这些遵纪守法努力做实事的企业造成的本不会存在的经济损失又有谁来承担？

4月3日晚间，人民日报评论：

在承认财务造假22亿后，瑞幸咖啡被意外买爆，这样的“高光时刻”，是一种耻辱。商场如战场不假，但比输掉战斗更可怕的丧失底线。

瑞幸的自欺欺人，不仅损害了投资人利益，更在折损中国企业的海外声誉。光有幸运没有诚信，不可能长久成为市场的宠儿。对上市公司财务造假，必须零容忍！