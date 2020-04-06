华为加入 OIN 社区，签署互不侵犯 Linux 专利协议

4月2日，华为宣布加入专利保护社区 OIN（Open Invention Network），成为 OIN 社区的被许可方和成员，同意与其它 OIN 成员以免专利使用费和互不侵犯（不进行专利主张或行使其专利权）的形式交叉授权其专利。

华为是 Linux 基金会和其他开源组织的长期成员，包括 OpenStack 基金会和云原生计算基金会。去年10月，华为成为 Eclipse 基金会的战略成员。

外媒 The Register 认为，华为遭遇的贸易制裁，以及与谷歌之间的授权问题都是该公司进一步拥抱开源的原因。OIN CEO Keith Bergelt 告诉 The Register，华为面临的政治压力让公司领导层对华为的定位和责任感有了深刻的认知——不仅要成为开源社区中的好公民，还必须成为一名模范公民。他同意华为试图保护自己的说法。

Bergelt 提到希望中国更多的企业加入 OIN，例如 ZTE、中国电信和中国移动等企业。

关于 OIN

OIN 是史上最大的专利保护社区，支持开源软件 (OSS) 关键元素 Linux 的自由开发环境。核心技术专利保护是 OSS 内部的文化规范，因此只有加入 OIN 社区，才能知道社区里的行为诚信与否。OIN 成立时获得了谷歌、IBM、NEC、飞利浦、索尼、SUSE 和丰田等业内企业的大力支持，拥有 3,200 多个会员和 1,300 多项全球专利与应用。OIN 专利许可和会员的专利交叉许可对所有 OIN 社区会员免费开放。