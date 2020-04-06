疫情刺激内存芯片需求，三星第一季度利润或保持不变

北京时间4月6日午间消息，据外媒报道，新冠病毒的全球大流行推动了在家办公的浪潮，这种转变势必会提振笔记本电脑制造商以及数据中心对三星电子内存芯片的需求。但与此同时，由于疫情削弱了消费电子产品的销售，三星电子第一季度的利润可能会保持不变。

这家韩国科技巨头是世界上最大的内存芯片制造商，其Galaxy智能手机是苹果公司产品的主要竞争对手。同样生产家用电器和显示器的三星电子将于周二发布1-3月当季获利预估，市场普遍预期该季度的获利将维持不变。但由于新型冠状病毒对相关工厂和零售商店带来的影响，该公司将在未来几个季度面临压力。

CIMB Research分析师Lee Do-hoon表示：“三星第二季度的收益可见度很低。

根据Refinitiv SmartEstimate提供的数据，在刚刚结束的这个季度，三星预估其营业利润为6.2万亿韩圆（约合50.5亿美元），与去年同期持平。然而，三星在上个月警告称，新型冠状病毒的大流行将影响今年智能手机和消费电子产品的销售。分析师表示，持续的病毒爆发可能会使对存储芯片的更高需求处于危险之中。

野村证券（Nomura）驻韩国的研究主管CW Chung在最近的一份报告中表示：“如果COVID-19疫情不断恶化，内存市场的前景可能会变得更糟。”

当新型冠状病毒的疫情去年首次在中国爆发时，三星选择将生产基地扩展到越南和印度等国，这一战略似乎取得了成效。因为当时中国为控制疫情的扩散关闭了工厂，苹果等竞争对手受到了供应中断的打击。且因为新型冠状病毒全球大流行的影响，苹果在今年早些时候取消了利润预测。

但随着新型冠状病毒在全球的蔓延，三星也不得不关闭了在欧洲、印度和美国的工厂和零售店，这让投资者感到不安。三星电子的股价今年以来已下跌15%，但表现好于大盘22%的跌幅。

一个多月前，三星推出的旗舰机型Galaxy S20高端智能手机销售表现黯淡。当地一家运营商的一名管理人士对路透表示，其支持5G的S20手机在韩国的售价已经跌到了首发价格1308美元的三分之一。

经纪公司韩华投资证券（Hanwha Investment&Securities）估计，今年第一季度三星智能手机的销量较上年同期下降了17%。去年，由于智能手机和芯片业务利润下滑，三星的全年收益减少了一半以上。

分析师表示，由于客户需求疲软，三星的显示器业务可能在连续三个季度实现盈利后，重新出现亏损。三星显示器业务的客户包括苹果和华为。

三星周二只提供第一季度营收和营业利润的预估，细节可能会在本月晚些时候公布。