仅 299 美元，Facebook 开售翻新版 Rift CV1

受疫情影响，无法正常外出让许多人将注意力转到了 VR Game 上。据数据显示，3 月份 SteamVR 平台上 Rift S 售出占比最高；这也导致 Rift S 长期处于缺货状态。

因此 Facebook 旗下的 Oculus，近日在官网上，以299 美元的价格推出了翻新版 Rift，限时限量供应。

这比售价 399 美元的 Rift S 便宜 100 美元，该套装包含了一个初代 Oculus Rift 头显和一对 Touch 手柄控制器及一对跟踪传感器（该价格目前仅在美国地区适用）。

官网产品出售图

初代 Oculus Rift 生命周期

相比于之前，这一初代 Oculus Rift 于 2016 年推出时售价为 600 美元，并且套件最初不包括 Touch 手柄控制器，而是随附了一个 Xbox One 游戏手柄、一个外部跟踪传感器以及一个基本的媒体导航遥控器。

Touch 手柄控制器则在同年 12 月以 200 美元的价格推出。而到了 2017 年，Facebook 将该套件统一为一个 Rift + Touch 包，售价降到了 400 美元。

而在 Oculus Rift 的整个产品生命周期中，其售价一降再降，甚至曾降到了 350 美元的历史最低点。最终，Oculus Rift 在 2019 年 5 月被新款产品 Rift S 所取代。

因此，为了取得顾客信任，Facebook 也作出了相应的保障，任何翻新的 Rift 都不会出现明显的外观瑕疵，镜片上没有划痕、没有凹痕，以及没有使用原始组件进行的任何维修。

并承诺如果对耳机不满意，则可在 30 天内退货。但是，如果有问题，则有 6 个月的保修期。

优缺点对比

初代 Oculus Rift 采用了机械式瞳距（IPD）调整功能，是迄今为止唯一设计定位为高端的 Oculus 耳机，其头戴式耳机的外层布质感十足，而且轻巧且佩戴舒适。

与 Rift S 不同的是，Rift 镜头间距可调，从而可以适应更广泛的用户

并且初代 Oculus Rift 还配备了可以贴紧用户头部并集成了音频的刚性头带，它是首款做到这一点的消费类耳机，而 Rift S 采用的是耳挂式音频设计和光环式头戴风格。

但这也导致 Rift 有一些局限，其中最主要的问题是它采用「outside-in」跟踪传感器，该传感器需要头显和控制器保持在其视线之内才能正确跟踪。

Oculus Rift 上的集成耳机

因此使其使用起来较为笨拙，如果完全移动传感器，则需要重做设置；而且，除非将它们安装在墙上，否则在靠近地面时，控制器的跟踪效果会很差。

而且添加的传感器越多，这些问题就越严重。Rift 盒子中装有两个传感器，但是要进行高质量的「房间规模」跟踪（今天已被视为理所当然），用户将需要获得第三个传感器。

除此之外，Rift 采用双 1080×1200OLED 面板，时钟频率为 90Hz。尽管 OLED 面板对比度较高，但与最新的耳机相比，分辨率依然较低。这使得用户很难识别远处的物体。

显示系统的最大问题是镜头上会出现「神射线」

值得买吗？

目前，从官网已经售罄的情况来看，翻新版 Rift 还是获得了市场的肯定。

尽管初代 Oculus Rift 在一些方面有些跟不上潮流，甚至会有一定的局限；但是值得注意的是，它仍然可以玩适用于 Rift S 的任何 VR 游戏。

因此，如果你只是刚入坑 VR，那么这款初代 Oculus Rift 也不失为一个好的选择。而如果你的瞳孔间距恰好超出了 Rift S 的建议范围，那 Oculus Rift 甚至可能会带来一种绝佳的体验感。

Oculus Rift CV1 图片来源：Oculus

原文地址：

https://venturebeat.com/2020/04/05/facebook-is-selling-refurbished-rift-cv1s-as-rift-s-remains-sold-out-in-u-s/

本文转自雷锋网，如需转载请至雷锋网官网申请授权。