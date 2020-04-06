裁员、减薪、项目延迟，疫情影响下，哪些行业在逆势增长？

一场突如其来的新型冠状病毒感染肺炎给我们的经济生活、社会生活甚至是精神生活都带来了巨大的影响。但在整个过程中，并非所有行业都遭到了重创。

据相关数据显示，本次疫情只在个别行业的局部损失较重。在 Candor（一个美国调查机构）首页显示了实时名单，上面列出了正在招聘、冻结招聘、裁员的企业等。

因此，在疫情带来的经济衰退中，究竟哪些公司和科技部门会做得更好？最稳定的技术工作在哪里？雷锋网 AI 源创评论根据相关信息整理编译如下。

大势之下的连锁反应

据数据显示，截至 3 月 20 日，美国已经有 250 万人被解雇，有 80,000 名加利福尼亚居民在一天之内要求失业救济。

自我隔离的工作方式，使得快速、稳定的在线交付和视频会议工具成为了刚需。在这样的情况下，软件工程师、设计师、数据科学家都可以在家中工作。按常理而言，如果你是软件开发人员、数据科学家或产品经理，情况应该是比较乐观的。但事实并非如此。

在目前的大环境下，人们对社交应用的兴趣下降了 67%。电动滑板车巨头 Lime 正在考虑将其在美国的员工进一步削减 50-70 人，因为新冠病毒大流行导致电动滑板车销量和出行次数大幅下降。同时，Uber 和 Lyft 可能也面临类似的麻烦，并且它们的股价也受到了波动。

股价暴跌的影响比想像的要大，因为大型科技公司的很大一部分薪酬是以 RSU 或股票期权的形式而得，所以这一现状也将可能使得部分人陷入困境（甚至可能变得毫无价值）。以受到旅行限制的爱彼迎（Airbnb）为例，它延迟了公开上市的时间，并可能使早期员工的股票期权到期。

而且这还产生了一个惊人的连锁反应。众所周知，通过 IPO 或收购投资而致富，然后这些新的富人又再将资金投入新创公司中，这是硅谷一直以来的魔力。而 COVID-19 的出现，却打破了这一循环，这很可能对旧金山和纽约等地未来创业岗位的增长造成巨大影响。

另一方面，对于 B2B 高科技企业而言，面对面沟通对于达成销售目标至关重要。由于超过一半的美国 B2B 营销人员依靠面谈和贸易展览来推动销售转化，Recode 报告称，根据 PredictHQ 的数据，这些被取消事件的「直接经济损失」将超过 5 亿美元。

数据详情显示，面对面的活动比电子渠道转化更有效

其中包括：Facebook 取消了 F8 大型活动，Adobe 取消了年度拉斯维加斯峰会，谷歌表示将推迟 Cloud Next 2020 活动。其他中型 B2B 科技公司，例如 SalesLoft，Qualtrics 和 Demandbase 也宣布了类似的计划，推迟或取消年度用户会议。这都会引起一系列的连锁反应，可能会减少原有的技术岗位数量。

根据相关数据，下面针对某些互联网相关行业的前景进行了分析，在疫情带来的经济衰退中，这些信息可供参考：

流媒体服务

等级：C 不错的科技工作方向，但不是理想的金饭碗

目前，Netflix 在美国和加拿大市场的订户同比增长，预计将是之前预测的 1.6% 的两倍多。新推出的迪士尼+，以及传统竞争对手亚马逊 Prime Video、Hulu 和 HBO 可能也会看到类似的增长。

然而，这并不都是好事。Netflix 和 Zoom 一样面临着类似的商业模式问题。由于他们的客户支付固定费用，所以如果他们突然开始观看更多节目，这意味着 Netflix 将需要大量额外的带宽和工程成本，但收入却不会直接增加。

另外 Spotify 也是如此，而且更糟糕的是，Spotify 还必须为每多播放的一首歌曲再次支付版税。

Netflix 在疫情中设立了救济基金，以帮助支持像许多行业一样受到疫情打击的创意社区。在暂停拍摄过程中，新功能的生产也将有所延迟，这将对未来的订户增长产生连锁反应。

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尽管他们确实拥有强大的软件工程、数据科学和专业开发能力，但该行业的大部分预算都用于许可和原始内容上。

但如果你是后端工程师、站点可靠性工程师或系统工程师，并且尤为擅长于使用 Python 编写代码，这可能是理想的工作选择。

视频会议

等级：B 视频会议领域有巨大的机遇，同时也存在一定的商业模式风险

目前，大部分人会使用视频会议在家办公，而 Zoom 也成为了很多公司视频会议的解决方案。G2（软件市场）报告也显示，视频和音频会议搜索量分别增长了 253%和 565%。尽管标准普尔 500 指数整体下跌了 17%，但 Zoom 的股票仍上涨了 200%。

G2（软件市场）报告

根据 Thinknum 的数据，其应用程序的评级数量也上升了 179%。如果你是一名高级软件工程师或在 devops 工作，他们肯定需要你来维护一切正常运行吧？但考虑到他们的商业模式，你就会得到另一个结论了。

尽管新账户增加很快，但这些新帐户中有许多是免费的，例如，你可以在其中免费拨打 40 分钟的电话。因此，Zoom 服务人员在努力保持高服务质量的同时，还将不得不面临付费转化的压力。

最终事实是，关于所有主要视频会议工具的延迟和服务中断的报告越来越多，Microsoft Teams 一度也完全陷入困境。据相关消息显示，Zoom 已经在限制免费用户使用其电话拨打电话的能力，而 Microsoft Teams 也一直在限制新免费帐户注册的速率。

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这些公司应对危机的方式令人敬佩，而且他们现在基本上也支持着整个经济市场运作。同时，如此空前的视频会议需求也是一个奇迹，他们的工程团队也需要设法使服务保持在线。如果你喜欢解决问题，并且想站在抗疫前线，这份工作会是不错的选择。

在线教育

等级：B + 尚不清楚谁将主导这个市场，但涨势说明一切

根据往期数据显示，在线教育是在所有其它重大衰退行业中，少数的始终表现良好的行业之一。而近期，由于学校停课以及 Zoom 等视频会议工具的支持，数百万的教师正在大规模学习如何有效地在线教学。

行业趋势详细数据

在线学习平台 Tachable 最近每天的独立访问量达到 100 万以上；而在线 K 学院课程管理网站 Clasing 上的课程数量也急剧飙升。教育类现在是增长最快的移动应用类别之一，在意大利增长了 245%。

在像 Lambda School 这样的先驱公司领导下，远程培训的软件开发人员在找到工作之前无需支付任何费用。因此在疫情之前，教育的面貌已经发生了变化。

而 LinkedIn（现在是 Microsoft 的一部分）一直在解锁其学习平台中的课程，并向受 COVID-19 影响的人发放许可证。

世界上很多优质的大学课程，都可以通过互联网免费提供给所有人。同时，在线自动授课的课程参与人数，也有相应增加。

随着疫情的推动，在线教育兴起。据数据显示，4500 万学生欠下 1.6 万亿美元的学生债务，并且呼吁美国总统选举周期让政府注销这笔债务。也有一些人开始重新思考在线教育的意义。

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在这个行业中，你可能不必进行传统的求职，因为已经有部分人通过自己或与业务合作伙伴一起创建在线课程，赚了数百万美元。

但是如果你是软件开发人员或机器学习专家，那么在该领域已经成功的公司之一中找到合适的岗位是比较容易的。如果你不知道如何编码，那么在客户成功、技术支持或作为项目经理方向努力，也是进入技术领域的一个很好的方法。

网上零售

等级：A 很难在网上零售中失败

由于所有人都希望与社会隔离开来，因而大量实体店也已经停止营业。而作为电销商的亚马逊，近期宣布将雇佣 10 万名员工来应对额外的需求（尽管这些职位中的许多看起来是兼职）。

但目前看来，电子商务行业非常安全。相关数据显示，中国地区的 Sun Art 超市在封闭情况下，网购需求激增了 250%，这帮助其在 80% 的门店关闭的情况下保持收入稳定。而另外一些中国地区商家报告称，其网购需求每周的增长率为 30-40%。

在西方国家，杂货快递应用程序的正常下载率翻了 2 至 3 倍，而且有消息称，Instacart 将在北美招聘多达 30 万名「全方位服务购物者」（包括：选购、配送等一系列服务）。

当然，在这次疫情中，其中也不乏有部分小企业不精通信息技术，也没有能力在网上销售；因此在没有政府重大救助的情况下，他们即将面临倒闭。

这也让人不禁思考到，随着人们习惯于在线订购的便利，未来他们可能会形成新的习惯，并加速已经存在的电销趋势，从而远离传统零售。

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用户行为的这种变化，为有才华的 UX 设计师、前端工程师和产品经理（他们可以帮助改善在线购物的用户体验）以及系统管理员、数据科学家和网络安全专家提供了巨大的机会，他们可以很好地帮助购物者安全舒适地网购。

视频游戏

等级：A + 这是最接近完美职位的行业

一直以来，游戏就是一个被严重低估且发展迅速的行业，但实际上，电子竞技和视频游戏的规模已经超过音乐和电影业的总和。而近期，PC 游戏平台 Steam 吸引了创纪录的全球并发用户，截至 3 月 15 日，该公司净赚 2030 万。这是一个很好的证明。

通常，新游戏的发布甚至会让最成功的电影发布都黯然失色。诸如 Fortnite 之类的新一代社交视频游戏正在创造数十亿美元的收入，更不用说休闲游戏巨头，如 King、Rovio 和腾讯，后者的市值甚至超过 4000 亿美元。

随着传统体育游戏的全部取消，预计电子竞技将出现相应增长，亚马逊旗下的 Twitch 收视率也在上升。

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与视频流行业不同的是，工程师和游戏设计师完全可以远程创建新内容，所以其速度并不会受到社交距离增加的影响。游戏公司确实有一个口号，那就是为了在发布日期前完成游戏，他们会在固定的紧缩时间内「耗尽」员工的精力，这是工作者需要注意的地方。

游戏业务是热门游戏，因此请考虑加入一个确定的团队，而不是发布自己的独立游戏。不同分工会使得工作有很大不同，例如：产品设计师和质量保证测试人员可能会有一段艰难的测试时期，但如果你是一名数据科学家、数据工程师或数据分析师，那么唯一目标便是获得大量数据。

参考

相关博客地址：https://candor.co/tech-careers/pandemic-proof-tech-jobs-whos-hiring-in-a-recession

Candor 实时招聘数据：https://candor.co/hiring-freezes/