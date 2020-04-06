焕发第二春，它是 MOTO 真正意义上的「里程碑」

近两年，除了在相机、屏幕方面卯足了劲堆料外，越来越多的厂商开始研究震动马达和打字手感，但是当虚拟键盘大行其道，我却开始怀念曾经用实体全键盘打字的感觉，尤其是侧滑全键盘。



曾几何时，很多老牌手机厂商都推出过侧滑全键盘手机。那时不但安卓阵营有摩托罗拉，LG、HTC、索尼爱立信等一票机型，诺基亚的塞班系统也有过类似产品，为了追求打字效率和更熟悉的感觉，很多人都会选择侧滑全键盘手机。而茫茫机海中真正让人过目不忘并且直到今天都还很有标志意义的，莫过于 2009 年推出的摩托罗拉里程碑一代——XT702。

商务设计的成功典范

XT702 是里程碑一代在国内的产品型号，这款手机当时在北美被称为 Droid 一代，其实它并不是安卓第一款侧滑全键盘机型，2008 年的 HTC G1 才算得上第一（这款手机我们曾经在极客博物馆中做过介绍）。但即便如此，当时的摩托罗拉还是发现了其中的巨大机会，毕竟早期安卓系统很多操作在实体按键下会有更好的体验，很多商务人士也需要更好的打字体验来完成日常工作，XT702 这台手机正好符合这些要求。

硬朗方正的外观，整体黑色的设计让 XT702 显得充满商务范，这台手机正面是传统的四大金刚按键，返回、菜单、主页、搜索功能整齐排列，一块 3.7 英寸 480×854 分辨率 TFT 显示屏，显示效果不错。顶部有 3.5 毫米耳机口和电源键，背面是一颗 500 万像素摄像头并且配备闪光灯，侧面则是音量控制和相机快捷键，值得一提的是这颗相机快捷键是金色的金属材质，不但很好的起到指示作用，还提升了手机的品质感。

不仅如此，摩托罗拉 XT702 的正面还有一个让人印象深刻的下巴，这个独特设计不仅让正面看起来不那么呆板，更是让侧滑全键盘的推拉变得更加方便，这个全键盘与当时其它厂商相比有很多细节上的不同，不仅按键四四方方更加规整，还增加了十字键来控制屏幕光标，这显然是认真考虑到了用户日常操作和打字时的效率，尽管如今拿到手之后感觉按键偏软并且容易误操作，但这些问题伴随之后的里程碑系列升级改进了不少。





关于手机上实体全键盘设计这里要多说两句，一直以来走全键盘设计的手机就有两种派别，一种用户更喜欢经典的竖排排列方式，黑莓经典的 9900，诺基亚 E71 等都属于这种，虽然按键较小，但没有机械滑动结构，因此更耐用也更适合手小的用户；另外一部分用户则更喜欢更大的全键盘，比如侧滑全键盘和横向翻盖的全键盘，一方面大按键带来了更好的手感，另一方面也不会牺牲屏幕尺寸，因此会带来类似于掌上电脑一样的感觉，侧滑全键盘的流行无疑是面向这一部分用户的需求，也因此成就了摩托罗拉 XT702 的经典地位。

抓住时代浪潮

作为 2009 年推出的机型，XT702 采用了安卓 2.1 操作系统，相比于当年的 iPhone 3GS，它有更好的应用商店，更方便的谷歌地图以及更强大的谷歌语音搜索，这些都是当时的 iPhone 所不具备的，256M+512M 的存储组合在当时也属于第一梯队。通过和运营商合作，这台手机的国行版本体验也很优秀，因此即便最早上市时价格高达 4688 元，却依然阻挡不了人们的热情。





里程碑一代上市时曾经有过一个主题为「idon't」的广告，当时摩托罗拉骄傲地将自己的产品和 iPhone 做对比，指出了自己拥有实体键盘、更高像素的相机、可以在桌面随意设定的插件、拥有闪光灯、可更换电池等优势，这些都是 iPhone 3GS 欠缺的，现在来看这些比较似乎只是单纯比拼硬件配置，不过对于当时绝大多数消费者来说，配置强大且更开放的安卓系统的确方便不少，而且相比非常流行的 iPhone，摩托罗拉 XT702 更适应人们慢慢转向智能手机的操作习惯。

说到 Droid 1 这个北美地区的叫法，想必会有星战粉丝坐不住了，没错，它的确是从电影《星球大战》官方获得的代号，这一代号也更能反映摩托罗拉对于这台手机的期待，它们希望这台手机能成为你的专属机器人，而事实上它也的确有这样的实力，更有趣的是在之后官方还推出过星战联名的 DROID 2 产品，后盖致敬了经典的 R2D2 机器人，也算是非常照顾粉丝了。

因为出色的设计和对商务人群的精准定位，里程碑一代产品不论是国内还是国外都获得了不错的销量与口碑，在美国甚至创造了 74 天销售 105 万台的记录，这一数据和 iPhone 一代 74 天销量 100 万台旗鼓相当，可以说是一款非常成功的机型，也为之后的里程碑 2 代以及 3 代打下了基础，不过伴随 iPhone 的迅速崛起，当越来越好的虚拟按键取代了实体按键，还换来了更薄的机身以及更长的续航，里程碑系列便失去了优势并渐渐退出了历史舞台，尽管如此，依然有一群铁杆粉丝很喜欢当年的侧滑全键盘设计，在千篇一律的手机市场，里程碑这一系列依然值得我们怀念。