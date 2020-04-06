开发者称 PlayStation 5 优于 Xbox Series X：编码简单，更易达到峰值性能

IT之家4月6日消息 据Wccftech报道，日前在一次采访中，Crytek渲染工程师Ali Salehi称，虽然微软Xbox Series X在原始计算能力方面基础有优势，但他认为总体而言索尼PlayStation 5是更好的主机。

Ali表示，为PlayStation 5进行开发十分简单，PlayStation首席架构师Mark Cerny在各种场合都指出了这一点，并且达到游戏机的峰值性能比Xbox Series X更加容易。

Ali认为尽管TFLOPS非常重要，但Xbox Series X只有在最理想的条件下才能达到最佳性能，即所有组件都与GPU一起有效地协同工作，Xbox Series X才能达到12TFLOPS的性能，“但这几乎是不可能的（Which doesn't seem so possible）”。

此外Ali表示，开发人员为Xbox Series X开发存在一些挑战，其中一个原因是主机的软件，另一个原因是Xbox Series X使用了两个带宽不同的RAM部分，而开发者都希望尽可能多地使用高带宽，“这可能会引起一些问题”。

谈到PS5和XSX的计算单元差异，Ali提到虽然PS5的GPU计算单元少于XSX，但“TFLOP的差异并不大”。



尽管Xbox Series X锁定了GPU和CPU的频率，但其只有在最理想的情况下才能发挥全部潜力，而PlayStation 5则大部分时间（mostly）都会运行在峰值性能10.28TPLOPS上。



IT之家此前曾报道了Xbox Series X和PlayStation 5的配置对比，从参数上看Xbox新主机更胜一筹。