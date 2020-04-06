内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

开发者称 PlayStation 5 优于 Xbox Series X：编码简单，更易达到峰值性能

2020/4/6 22:20:07来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月6日消息 据Wccftech报道，日前在一次采访中，Crytek渲染工程师Ali Salehi称，虽然微软Xbox Series X在原始计算能力方面基础有优势，但他认为总体而言索尼PlayStation 5是更好的主机

Ali表示，为PlayStation 5进行开发十分简单，PlayStation首席架构师Mark Cerny在各种场合都指出了这一点，并且达到游戏机的峰值性能比Xbox Series X更加容易。

Ali认为尽管TFLOPS非常重要，但Xbox Series X只有在最理想的条件下才能达到最佳性能，即所有组件都与GPU一起有效地协同工作，Xbox Series X才能达到12TFLOPS的性能，“但这几乎是不可能的（Which doesn't seem so possible）”。

此外Ali表示，开发人员为Xbox Series X开发存在一些挑战，其中一个原因是主机的软件，另一个原因是Xbox Series X使用了两个带宽不同的RAM部分，而开发者都希望尽可能多地使用高带宽，“这可能会引起一些问题”。

谈到PS5和XSX的计算单元差异，Ali提到虽然PS5的GPU计算单元少于XSX，但“TFLOP的差异并不大”。

尽管Xbox Series X锁定了GPU和CPU的频率，但其只有在最理想的情况下才能发挥全部潜力，而PlayStation 5则大部分时间（mostly）都会运行在峰值性能10.28TPLOPS上。

IT之家此前曾报道了Xbox Series X和PlayStation 5的配置对比，从参数上看Xbox新主机更胜一筹。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：游戏微软索尼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    