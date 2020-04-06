高盛：瑞幸咖啡股东发生违约，7635万股ADS强制出售

北京时间4月6日晚间消息，据国外媒体报道，高盛今日发布报告称，在瑞幸咖啡股东Haode Investment公司（借款人）发生违约之后，根据一项5.18亿美元的保证金贷款安排，贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行，将对抵押品行使贷款人权利，即采取强制执行程序，涉及到76,350,094股瑞幸咖啡美国存托股（ADS）。

报道称，共有515,355,752股瑞幸咖啡B类普通股和95,445,000股A类普通股被质押，其中包括由瑞幸咖啡CEO钱治亚的家族信托控制的实体额外质押的股份。

借款人由瑞幸咖啡董事会主席陆正耀的家族信托控制。此次贷款安排对陆正耀及其配偶有完全追索权。在行使其在该贷款安排下的权利时，贷款人已启动针对抵押品的强制执行程序，以履行借款人在该贷款安排下的义务，包括将瑞幸咖啡的B类普通股转换为ADS。

瑞幸咖啡的A类普通股或ADS并无锁定期限制。假设该贷款安排质押的所有股票均被出售，陆正耀在瑞幸咖啡拥有的表决权权益不会减少，但钱治亚的实益及表决权权益会大幅减少。

根据联邦证券法，这些证券可以自由转让，出售这些证券不需要根据联邦证券法注册证券。通过代理机构，贷款人预计将根据市场情况，在一个或多个公开市场及/或非公开交易中出售这些证券。

目前，不能保证会有多少股票将被出售，也没有任何代理承诺购买这些股票。贷款人的各种关联公司可能是这些股票的购买者。瑞幸咖啡或陆正耀均不会参与或以其他方式参与此次股票出售；代理机构将仅根据公开信息销售这些股票。